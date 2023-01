El fracaso de 'The Witcher: El origen de la sangre' pone en peligro el futuro de una de las grandes franquicias de Netflix

Nadie dudaba hasta hace poco que 'The Witcher' era una de las grandes franquicias de Netflix, pero el anuncio de la marcha de Henry Cavill como Geralt de Rivia tras la tercera temporada de la serie empezó a crear dudas sobre su futuro. Ahora, 'El origen de la sangre' ha acrecentado la sensación de que el porvenir de la saga está menos asegurado de lo que debería, pues la otra gran duda que genera es si ha sido una gran decepción o simplemente un fracaso.

Una decepción indiscutible

Ya sabíamos que ni la crítica ni el público había disfrutado demasiado con esta precuela, pero nos faltaban por tener más datos sobre cómo había funcionado en audiencia, ya que hasta ahora solamente teníamos la certeza de que había logrado 15,87 millones de horas reproducidas en su primer día en la plataforma. Una cifra escasa, pero es que se estrenó el día de Navidad.

La llegada de los datos de audiencia del 26 de diciembre al 1 de enero deja claro que 'The Witcher: El origen de la sangre' tampoco va a redimirse por este lado, ya que sumó 64,52 millones de horas reproducidas, una cifra muy baja para una serie con un coste tan alto -se estima que cada episodio tuvo un presupuesto de entre 7 y 10 millones de dólares-. Y es que además ya ha desaparecido del Top de lo más visto en la mayoría de países.

Es verdad que algunos argumentarán que los datos tienen que ser más bajos al contar con apenas 4 episodios, pero lo cierto es que es un resultado bastante pobre si tenemos en cuenta ese y otros detalles. Por lo pronto, 'El origen de la sangre' iba a constar de 6 capítulos, pero durante la fase de post-producción se llevaron a cabo varios recortes hasta dejarlo en lo que nos ha llegado. Eso lleva a que Netflix seguramente tuvo que pagar casi el coste de seis episodios -alguna cantidad mínima ahorraría en temas de post-producción- para tener luego solamente cuatro.

Luego hay que tener en cuenta que 'The Witcher: El origen de la sangre' suma 80,39 millones de horas vistas en 8 días. Recordemos que la segunda temporada de 'The Witcher' debutó con 142,43 millones en 3 días. Eran 8 episodios, así que serían 71,215, poco menos que su precuela y en cinco días menos. Mala señal, que bien reciente tenemos el caso de '1899', que sumó 167,16 millones en sus primeros 10 días y Netflix no ha dudado en cancelarla...

No hay que olvidarse tampoco de que ya la segunda temporada de 'The Witcher' se quedó por debajo en audiencias de la primera. No fue una bajada exagerada -se pasó de 541,01 millones de horas reproducidas en 28 días de la primera a los 483,34 de la segunda en el mismo episodio-, pero tampoco fueron buenas noticias, sobre todo teniendo en cuenta su elevado presupuesto -en su momento se dijo que cada episodio tenía un coste aproximado de 10 millones de dólares-.

Otra mala señal fue que la película animada 'The Witcher: La pesadilla del lobo' tuvo un impacto casi inexistente en su estreno -apenas estuvo una semana en el Top 10 y con unos paupérrimos 13,30 millones millones de horas reproducidas-.

De esta forma, lo que debería ser uno de los títulos estrella de Netflix ha mostrado claros síntomas de debilidad, ¿qué sucederá si la temporada 3 de 'The Witcher' también cotiza a la baja? Y no es una hipótesis que haya que despreciar, pues todas las señales apuntan a un claro desgaste de este universo. Y la salida de Cavill tampoco creo que vaya a dudar demasiado. Claro que tener a Liam Hemsworth en lugar de a él será más barato, pero no creo que les vaya a compensar el cambio.

