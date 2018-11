'House of cards': por qué no puedes ver aún su temporada final en Netflix España

Te has enganchado a 'House of Cards', te la has visto del tirón en Netflix justo para cuando llegue la sexta temporada de la serie. Sobre todo te mata la curiosidad por ver cómo queda en pantalla la presidencia de Claire Underwood tras el despido de Kevin Spacey... y llega la cruda realidad: la nueva temporada no la puedes ver en Netflix.

Y es que si queremos ver la sexta temporada de 'House of Cards' tendremos que ser clientes de Movistar+ que, desde hace tiempo, posee los derechos de estreno en exclusiva de la otrora serie estrella de Netflix. Y lo mismo pasa con 'Orange is the New Black' y, por parte de Amazon, con 'Transparent' y 'Mozart in the Jungle'.

Pero, ¿por qué pasa esto aun cuando Netflix tiene presencia en España? Pues bienvenidos al peculiar mundo de los derechos de distribución internacionales... y de los contratos con las productoras.

Lo primero a donde tenemos que ir es a Media Rights Capital, productora independiente que se hizo con los derechos de adaptación de la 'House of Cards' británica y empezó a construir una serie. Enseguida se unieron al proyecto David Fincher y Kevin Spacey y la serie se convirtió en un bomboncito muy jugoso para las cadenas premium (HBO, Showtime...).

Sin embargo, fue Netflix la que se llevó la serie a golpe de talonario (por 100 millones de dólares y la promesa de dos temporadas yo también me hago suyo). Y aquí llega el problema: Netflix les garantiza distribución en los territorios en donde se encuentran pero, justo en esa época, la prometida expansión internacional frena.

O sea, que va llegando el estreno (en 2013) de 'House of Cards' en Netflix y nadie tiene claro que pueda tener distribución internacional. Y aquí llega Sony, que negocia con MRC (que es, en última instancia la propietaria de la serie) los derechos internacionales vendiendo la serie a territorios europeos como Alemania (Sky), Portugal (Zon) y España en la que entonces era Canal +.

Pocos años después llega Netflix a España pero resulta que los derechos internacionales de las series originales anteriores a este lanzamiento siguen en manos de otras distribuidoras. Los contratos permiten normalmente que la licenciataria tenga preferencia en futuras temporadas. Y claro, Movistar no es tonta y no quiere soltar tener la primera ventana (es decir, estreno) de una de las series más aclamadas de la década.

En la "tele tradicional" también pasa

Hay que aclarar que, aunque el escenario del streaming es relativamente nuevo, las pugnas y paradojas de la distribución internacional de series han existido siempre. Tenemos muchos ejemplos de series de tal cadena de EEUU que, teniendo "sucursal" española, se emiten aquí en otro canal.

Un ejemplo muy tonto es que series de FOX y FX no tienen por qué ser emitidas en FOX España. 'Archer', distribuida por 20th Century (FOX), es exclusiva de Movistar, al igual que 'Arma Letal' (que distribuye Warner). Pese a ser original de AMC 'The Walking Dead' está distribuida por FOX International Channels y se ve en FOX España en vez de AMC España (que, por otro lado sí que emite 'Fear the Walking Dead').

Volviendo al streaming, casos similares tienen tanto 'House of Cards' como 'Orange is the New Black', y las series de Amazon 'Transparent' y 'Mozart in the Jungle' en Amazon. Hay allí un meollo que no solo hace que no lleguen las series primero a la "casa original" sino que, además, impide que estén disponibles fuera de Movistar en un plazo razonable de tiempo (la quinta temporada de 'House of Cards' tardó todo un año en estrenarse en Netflix España).

Por otro lado, nos encontramos con la excepción de HBO y series como 'Juego de Tronos', que disfrutan de estreno simultáneo tanto en la plataforma internacional como en la de Movistar. Aquí es un caso algo distinto, ya que HBO cuenta con su propio brazo distribuidor (Warner Bros. Television).

Los contratos son secretos, claro, así que no podemos saber exactamente por qué se da esta circunstancia, aunque me imagino que la negociación habrá acabado con esta interesante situación en torno a la serie de fantasía.

Por otro lado, en la era del streaming y de que cada gran compañía quiere tener su propio servicio, estoy seguro que nos vamos a encontrar con casos curiosos como el de 'House of Cards'. ¿Qué pasará con 'Titans' cuando DC Universe decida aterrizar en España?, ¿y con las series originales del servicio de streaming de Disney? Tendremos que esperar para verlo, pero puede ser interesante de ver.