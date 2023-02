El mayor éxito de Netflix de lo que llevamos de 2023 es esta serie que acaba de entrar en el Top 10 de las más vistas de toda la historia de la plataforma

Cuando uno piensa en las series más exitosas de Netflix suele acordarse de títulos como 'Stranger Things', 'The Witcher', 'Los Bridgerton' o la todavía reciente 'Miércoles', pero hay otras producciones de las que no se habla tanto que también funcionan muy bien para la plataforma. Un buen ejemplo de lo hemos tenido siempre con 'Un lugar para soñar', pero ahora hay otro caso que acaba de hacer historia en la plataforma. Me refiero a 'Ginny y Georgia'.

Estrenada en 2021, 'Ginny y Georgia' cuenta la historia de una familia que se muda a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, su madre (Brianne Howey) oculta un traumático pasado que hará las cosas más difíciles, mientras que la hija mayor (Antonia Gentry) también tendrá su buena dosis de drama, sobre todo cuando se enamore del hermano de su nueva mejor amiga.

Arrasando

En su momento, Netflix no llegó a dar ningún dato sobre el funcionamiento de la primera temporada -aunque sí se habló mucho de ella por una crítica que Taylor Swift hizo a la serie-, pero quedó claro que había funcionado lo suficientemente bien para ser rápidamente renovada. Fue este pasado 5 de enero cuando la segunda temporada llegó a la plataforma y su éxito ha sido arrollador.

'Ginny y Georgia' fue la serie más vista de Netflix a nivel mundial durante cuatro semanas consecutivas, y solamente cedió su trono la semana pasada, sumando todavía 38,09 millones de horas adicionales. Además, la ficción televisiva creada por Sarah Lampert ha sumado otro increíble hito al colarse en el Top 10 histórico de las series habladas en inglés más vistas de la plataforma durante sus primeros 28 días en la plataforma al acumula 504,77 durante es periodo.

Es cierto que es una mera cuestión de tiempo que la temporada 2 de 'Ginny y Georgia' se caiga del Top 10, pues ocupa justamente la décima posición, pero lo que ha conseguido no deja de ser una proeza. A fin de cuentas, no puede ser una serie demasiado cara y la campaña publicidad de Netflix tampoco ha sido muy amplía...

