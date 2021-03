'Ginny y Georgia': Taylor Swift critica con dureza a la serie de Netflix por hacer una broma "profundamente sexista" a su costa

'Ginny y Georgia' es una de las series más vistas últimamente en Netflix. Desde su estreno el pasado 24 de febrero es presencia habitual en el Top 10 de la plataforma, pero ahora es noticia por la dura crítica que ha hecho Taylor Swift de la serie por incluir una broma "profundamente sexista" a su costa.

La broma en cuestión se produce en el último episodio de la primera temporada de 'Ginny y Georgia', donde en una charla entre sus dos protagonistas, una de ellas dice: "¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift", algo que ha llegado a oídos de la propia cantante, quien no ha dudado en comentar lo siguiente al respecto a través de su cuenta de twitter:

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp