'Un lugar para soñar': todo lo que sabemos de la temporada 5 de la serie romántica de Netflix

Netflix confirmó hace bastante que 'Un lugar para soñar' tendría temporada 5, por lo que sus fans pudieron disfrutar de la cuarta sin el miedo a que la serie pudiera ser cancelada. Lo cierto es que la plataforma tiene hasta 25 libros de la saga literaria de Robyn Carr que adapta para seguir adelante, pero siempre sobrevuela la duda por la tendencia de la plataforma a que sus series no sean demasiado largas. Eso sí, quizá no sea una de las mejores series de la plataforma, pero sí es de las más populares y su coste no es demasiado elevado.

A continuación vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora de la temporada 5 de 'Un lugar para soñar', desde su reparto hasta su posible fecha de estreno, sin olvidarnos tampoco del cambio de liderazgo al frente de la serie. Y como siempre sucede en estos casos, el artículo irá actualizándose a medida que tengamos más novedades.

La historia

Cuidado con los spoilers de la temporada 4.

La quinta temporada retomará la historia donde se quedó al final de la cuarta, donde quizá lo más importante fue que Mel y Jack finalmente se prometieron, confirmándose además de que Jack es el padre biológico de su hija, poniendo así fin a todos los problemas con la custodia de la niña por culpa de la madre de Mark.

Además, Jack descubre la mentira de Charmaine sobre sus gemelos, una trama que la serie de Netflix se sacó de la manga, sin duda para añadir más dramatismo a la misma.

Además, también tocará lidia con la revelación de que Denny tiene la enfermedad de Huntington, lo que sin duda afectará también a su abuelo, el Doctor Vernon. Y habrá que ver cómo el conflicto entre Brie, la hermana de Jack, y su ex en todo lo referido a la violación, ya que ella está decidida a presentar cargos.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Un lugar para soñar'?

Todavía se desconoce, pero hay motivos para ser optimistas sobre que la espera sea más reducida de lo habitual, ya que el equipo de la serie ya sabía hace mucho que tendría quinta temporada, por lo que han podido ir preparándolo todo para que el trabajo de producción arrancase unos días antes del estreno de la cuarta tanda de episodios, por lo que ya están grabándose.

Eso sí, nadie nos salva de tener que esperar como mínimo hasta 2023 para ver la temporada 5. Por cierto, estará dividida en 12 capítulos.

Reparto y protagonistas

Para la quinta temporada están confirmados los regresos de los siguientes actores: Alexandra Breckenridge (Mel Monroe), Martin Henderson (Jack Sheridan), Annette O’Toole (Hope McCrea), Tim Matheson (Dr. Vernon Mullins), Benjamin Hollingsworth (Dan Brady), Zibby Allen (Brie Sheridan), Gwynyth Walsh (Jo Ellen), Colin Lawrence (John ‘Preacher’ Middleton), Sarah Dugdale (Lizzie), Jenny Cooper (Joey Barnes), Nicola Cavendish (Connie), Chase Petriw (Christopher), Kai Bradbury (Denny Cutler) y Marco Grazzini (Mike Valenzuela)

Cambio de showrunner

Una novedad importante de la quinta temporada es que la serie de Netflix cambia de showrunner. Hasta ahora ese rol había estado en manos de Sue Tenney, pero a partir de ahora será desempeñado por Patrick Sean Smith, quien previamente había trabajado en títulos como 'Greek' o 'Sobrenatural'.

Tráiler, imágenes y cartel de la temporada 5 de 'Un lugar para soñar'

Netflix no ha lanzado ninguna imagen de los nuevos episodios, pero estaremos atentos, que habiendo arrancado ya el rodaje, podrían hacerlo en cualquier momento.