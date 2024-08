Una de las mejores películas de acción de los últimos 10 años acaba de llegar por sorpresa a Netflix. Un espectáculo impresionante que ya es número 1 en 51 países

Que Netflix es la plataforma número 1 de streaming es algo que nadie se atreve a poner en duda, y además cada cierto tiempo surgen ejemplos muy claros de por qué lo es. Hoy os traemos uno de ellos, pues la película más vista de Netflix en todo el mundo es ahora mismo una extraordinaria película de acción que lleva ya mucho tiempo en el catálogo de Disney+. Me refiero a 'Kingsman: Servicio Secreto'.

Esta libre adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons a cargo de Matthew Vaughn nos sorprendió a todos cuando llegó a los cines en 2014. No solamente ofrecía un espectáculo visual de primer orden, es que además también funcionaba muy bien como comedia y presentaba una atractiva galería de personajes. Y no me olvido tampoco del gran descubrimiento que supuso Taron Egerton.

Un pasatiempo extraordinario

'Kinsgman: Servicio Secreto' llegó por sorpresa a Netflix hace unos días, ya que lo lógico habría sido que nunca volviese a estar disponible en cualquier otro servicio de streaming que no fuera Disney+. ¿El resultado? Ya es número 1 de Netflix en 51 países, y no sería raro que todavía alcanzase ese puesto en alguno más -en España por ejemplo es segunda, solamente por detrás de 'El cuarto pasajero', la divertida película de Alex de la Iglesia-.

Por mi parte siempre voy a aprovechar cualquier ocasión para recomendar una película que nace un poco a modo de homenaje y parodia de James Bond, pero que a la hora de la verdad exhibe personalidad desde ese vertiginoso arranque con el intento de rescate del personaje interpretado por Mark Hamill.

'Kingsman: Servicio Secreto' es, sencillamente, una película palomitera perfecta. Con escenas de acción que permanecen por siempre en la memoria -esa batalla campal en la iglesia...-, Vaughn hizo aquí un pasatiempo modélico. Luego bajó el nivel con 'Kingsman: El círculo de oro' para volver a enderezar el rumbo con 'The King's Man: La Primera Misión', la cual sufrió un injusto fracaso en cines.

