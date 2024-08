Netflix acaba de estrenar la nueva versión de la película de ciencia ficción que impresionó a Christopher Nolan: "Así es mucho más aterradora"

Netflix nos ha dado una sorpresa con el estreno hoy mismo de la nueva versión de 'Godzilla: Minus One', la película de ciencia ficción que arrasó en taquilla e impresionó a Christopher Nolan. En esta ocasión podremos ver el montaje de la misma en blanco y negro que su director ha hecho con mucho más esmero del que algunos esperaban.

"Una película diferente"

Takashi Yamazaki, director de 'Godzilla: Minus One', estuvo detrás de esta versión alternativa que no incluye nuevas escenas, pero él y su equipo quisieron hacerlo con el objetivo de "cómo luciría una película de Godzilla creada con tecnología moderna en blanco y negro". Un poco a modo de homenaje a 'Japón bajo el terror del monstruo', la primera aparición de esta mítica criatura. Esto comentó al respecto en The Wrap:

El Godzilla original de 1954 es, por supuesto, en blanco y negro. Pero eso en sí mismo nos hizo interesarnos por cómo sería una película de 'Godzilla' creada con tecnología moderna en blanco y negro. Pero eliminar el color por sí solo no evocaría el mismo tipo de emoción que intentábamos infundir en el público, por lo que volvimos al colorista y enmascaramos diferentes partes de cada plano y ajustamos el contraste a mano, en lugar de simplemente pulsar el botón de eliminar color. Este proceso hace que parezca que lo ha compuesto un fotógrafo profesional.

Para nosotros, eliminar el color aumenta de algún modo la realidad, casi como un documental, y hace que el público sienta que Godzilla existe de verdad. Esta versión de la película es mucho más aterradora que 'Godzilla: Minus One' con color, incluso a los miembros del equipo que trabajamos en ella se nos ponía la piel de gallina... Porque, en muchos sentidos, parece una película diferente.

Por desgracia, en los cines españoles no llegó a verse esta versión en blanco y negro, por ahora 'Godzilla Minus One/Minus Color' al fin podrá disfrutarse en nuestro país. A priori, no deja de ser una curiosidad, pero sus responsables insisten tanto en que cambia la experiencia que seguro que más de uno se anima a darle una oportunidad.

