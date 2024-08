Netflix México tiene el desenfrenado regreso de Michael Bay. Un trepidante thriller de atracos en ambulancia que se estrelló en taquilla

Michael Bay no tiene la mejor reputación como cineasta. Su estilo de blockbuster bombástico y descerebrado le ha llevado a grandes desencuentros con la crítica, pero generalmente le ha hecho entenderse bastante bien con el espectador medio que va al cine con intención de evadirse.

Pero incluso en eso a veces le cuesta encontrar aliados. Hace ya dos años desde que 'Ambulancia', su última película estrenada hasta el momento, se la pegó contra la taquilla, recaudando apenas 50 millones de dólares de su presupuesto original de 40. Desde hace unos días está en Netflix México, y es una gran oportunidad de redescubrirla.

Destino injusto para una de las mejores cintas del cineasta

Es una pena que ese fuera el recuerdo con el que muchos se quedaran de la película, porque lo cierto es que es una de las cintas más reivindicables de toda su filmografía. Mike Zorrilla llegó a llamarla "la mejor película de Michael Bay desde 'La Roca'" en su crítica para Espinof. En la prensa internacional también hubo opiniones muy positivas: "es un experimento deliciosamente desquiciado para ver cuánta carnicería se puede causar con una sola persecución de coches." Escribían en Little White Lies.

Basada en la novela homónima, se trata de un thriller a toda velocidad protagonizado por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II. Dos hermanos (uno de ellos un veterano de guerra) que tras atracar un banco se pasan la película entera huyendo de las autoridades en un conflicto que no para de retorcerse.

Para narrarlo Bay usó su habitual vertiginoso multicámara y su edición rápida, pero no se quedó ahí. Se habla de ella jocosamente como la película en la que el cineasta conoció el poder de los drones, un matrimonio ideal en una película que da rienda suelta a todo tipo de filigranas con estas cámaras voladoras.

Por supuesto Bay no convenció a todos con esta. No llegó a haber consenso crítico (la película tiene un 55 de media en Metacritic) para una cinta en la que muchas opiniones iban en sintonía con el fracaso en taquilla: En Variety volvieron a usar un adjetivo muy utilizado con Bay: "excesivo", y dijeron que era "simplemente demasiado de algo no muy bueno".

