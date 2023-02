Netflix reconoce su error con el algoritmo y el botón de "Sorpréndeme"

Nos hemos reunido hoy aquí para despedir una de esas funcionalidades de Netflix que sabíamos que estaba ahí pero a la que solo dimos click una vez por curiosidad: El botón "Sorpréndeme". Ha sido año y medio de travesía por el desierto, pero la solución de la plataforma para darnos a conocer series y películas que de otra manera no habríamos visto jamás... ha sido un fracaso sonoro. Aunque, para ser sinceros, no es el mayor problema al que se enfrenta la empresa ahora mismo.

No hay sorpresa

El nacimiento del botón tenía sentido: al fin y al cabo, a todos nos ha pasado lo de estar más tiempo mirando el menú y agregando cosas a nuestra lista en lugar de elegir algo, lo que sea, y verlo. Con el botón "Sorpréndeme", Netflix pretendía que los espectadores indecisos dejaran de perder el tiempo y vieran cualquiera de sus series de prestigio, al azar.

Supuestamente al azar, al menos: las tres o cuatro veces que yo lo probé, me llevó siempre a 'The crown', hasta el punto del hastío. Su desaparición no será muy llorada por los espectadores, que nos hemos acostumbrado muy rápidamente a otros inventos de Netflix (saltar los títulos de crédito, pasar al siguiente episodio...) pero hemos denostado este: sin dar datos específicos, desde la empresa aseguran que muy poca gente lo estaba utilizando.

Originalmente, "Sorpréndeme" se lanzó en plena pandemia, en abril de 2021, en el momento en el que el streaming era nuestro mejor aliado para no volvernos majaras. Su nombre, "Reproducir algo". No se puede decir que fuera el más atractivo para la extraña ruleta rusa audiovisual que nos proponía la empresa. Al final, resulta que el público no quería ser sorprendido. Y si las sorpresas que Netflix se guardaba bajo la manga eran las de no poder compartir la contraseña, no será lo único que acabe desapareciendo por sorpresa.