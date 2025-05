La obra maestra definitiva de acción post-apocalíptica se estrenó hace diez años. Y se sigue viendo mejor que la mayoría de películas contemporáneas

Injustamente, el cine de acción sigue estando relegado a una categoría inferior. Incluso considerando los maestros del género, nadie en 1975 creyó que George Miller pudiera considerarse uno. 'Mad Max' se estrenaba con opiniones divididas, e iniciaba una saga post-apocalíptica indudablemente de culto, pero cuya fórmula parecía relegada solo a los amantes de lo distópico.

Sin embargo, cuando salió 'Mad Max: Furia en la carretera' en 2015 no tardó en ser recibida con alabanzas universales y una imponente taquilla de 300 millones internacionales. Las reseñas hablaban de algo más que una mera cinta notable de acción, y se deshacían en halagos con la técnica y disciplina de George Miller. Algunas opiniones entusiastas la comparaban incluso con el Buster Keaton de nuestro tiempo. Una ordalía física que se podía entender casi exclusivamente con su lenguaje visual.

A diez años más tarde desde su estreno en España, es difícil pensar que una sola de estas palabras fueran dichas desde la hipérbole. ‘Furia en la carretera’ no solo creó un tipo de acción que rompía moldes, sino que puso en el centro una historia tan sencilla como poderosa. Un alegato a favor de la lucha de los pequeños contra los poderosos, y del matriarcado como alternativa a un estado fallido opresor y patriarcal.

Bajo esta hazaña estaba un cineasta veterano al que la acción no le era ni mucho menos ajena. Es fácil considerar 'Furia en la carretera' una suerte de remake de 'El guerrero de la carretera'. Ambas apuestan por la estructura de hacer una película desarrollada a lo largo de una única persecución. Y aun así, a sus 70 años y tras 30 años sin hacer nada remotamente parecido, Miller supo de alguna manera dirigir una obra que parecía inalcanzable para el resto de la industria. Imposible olvidar las declaraciones de un incrédulo Steven Soderbergh en las que admitía que no tenía ni remota idea de cómo una película así había podido ser producida.

"No entiendo cómo no están todavía rodando esa película y no entiendo cómo cientos de personas no están muertas", decía el cineasta de 'Ocean's Eleven'. Sin tener que recurrir a recursos como el plano secuencia, la epopeya de Max y Furiosa ya se sentía una visceral e inmersiva travesía por el desierto en tiempo real. Más allá de su vibrante colorimetría y de algún momento CGI, había poca trampa o cartón en un rodaje que involucró decenas de vehículos y cientos de extras moviéndose al unísono. Un look que costó esfuerzo, artesanía y muchos años, pero que creó una obra maestra que sigue luciendo mejor que cualquier cinta de acción contemporánea.

Junto a Miller estaba un equipo que supo sumarse a su visión por loca que fuera. Entre los MVPs estaba Margaret Sixel, su esposa y editora, quien destacó por, según palabras de Miller, ser un soplo de aire fresco y no hacer la misma película que tantos otros editores habrían hecho. Frente a la habitual acción ilegible y de cámara agitada que se imponía en aquel momento, estas secuencias eran tan demenciales y bombásticas como legibles, involucrando al espectador como nunca en una acción que se sentía siempre plausible y dejaba claro en todo momento lo que estaba en juego.

Para quienes también supuso un salto al vacío fue para Tom Hardy y Charlize Theron. Fueron sonoras las confrontaciones entre ambos que hicieron el rodaje aún más complicado, especialmente por culpa de un Tom Hardy que con los años ha admitido que se sintió "complementamente superado". Sus roles aquí no eran ni mucho menos convencionales, y se vieron forzados a priorizar una actuación más física y silenciosa, que a priori no les permitía lucirse tanto como con grandes monólogos o escenas lacrimógenas.

Y sin embargo, todo esto era imperceptible en la película final, donde todas las piezas encajaron y se sentía el impacto de cada vehículo, de cada línea de diálogo, y donde era fácil emocionarse por una amistad entre Max y Furiosa que se sentía genuina. El resultado fue algo que nadie, ni siquiera el propio Miller parece capaz de igualar, ni siquiera en una fabulosa precuela lanzada el pasado 2024 que aunque claramente deudora, no se siente tan rotunda. Quizás es lo mejor. Tantos años más tarde, la incursión de estos dos héroes en el páramo se sigue sintiendo única e irrepetible.

