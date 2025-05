Hoy en TV, la espectacular película con la que Keanu Reeves sufrió el fracaso más doloroso de toda de su carrera

Keanu Reeves lleva varias décadas siendo un gran estrella de Hollywood, lo cual no quita que su carrera haya sufrido varios altibajos. Ahora mismo vuelve a disfrutar de un gran éxito gracias a la saga 'John Wick', pero antes de eso estuvo varios años en un segundo plano que parecía condenado a no abandonar nunca. De hecho, en 2013 participó en dos grandes fracasos que podrían haber hundido su carrera del todo, aunque hay uno que era mucho más personal para él que el otro. Me refiero a 'El poder del Tai Chi'.

El motivo de que 'El poder de Tai Chi' sobresalga con luz propia dentro de la filmografía de Reeves es que se trata de la única película que ha dirigido hasta la fecha. Eso sí, su camino hasta hacerse realidad fue largo, ya que sus orígenes están en la primera 'Matrix', ya que allí conoció a Tiger Chen, coreógrafo que le ayudó en su entrenamiento. Fue el inicio de una bonita amistad que llevó a que Reeves tardase bien poco en proponer un proyecto para trabajar juntos cuando Chen empezó su carrera como actor.

No es nada del otro mundo

El propio Reeves comentó en Independent que "desarrollé una historia para él. Se convirtió en 'El hombre de Tai Chi' y trabajamos en ella unos cinco o seis años". Este último dato es especialmente sorprendente una vez vista la película, ya que su principal punto débil es el guion de Michael G. Cooney, donde todo resulta demasiado genérico y lastra de forma considerable el resultado final, aunque he de confesar que nunca he sido un gran fan del cine de artes marciales.

Pese a ello, Reeves quedó tan encantado con el material que llegó a la conclusión de que quería dirigirla él mismo, reservándose además el papel del villano. Para llevarla a buen puerto contó con un presupuesto de 25 millones de dólares, las cuales usó principalmente para que las escenas de acción lucieran lo mejor posible.

Ahí es verdad que la gran batalla final flojea un poco, pero antes sí que muestra un apreciable respecto hacia las artes marciales y cuenta con trabajadas coreografías en las que se nota la buena mano del legendario Yuen Woo-ping, a quien también debemos las impresionantes batallas de 'Tigre y dragón' o 'Kill Bill 2'. Puede que las de 'El poder del Tai Chi' no estén al mismo nivel, pero sí que destacan por encima del resto de aspectos de la película.

Personalmente no disfruté demasiado con ella, pero sí tengo claro que la estrella de Hollywood demostró suficientes buenas maneras tras las cámaras como para que 'El podere del Tai Chi' no sea su único trabajo como director. Solamente necesita una historia con más personalidad para que podamos ver hasta dónde es capaz de llegar. La cuestión es que poco después comenzó su fructífera relación con Chad Stahelski y quizá Reeves sea consciente de que jamás podrá jugar en la misma liga que él. Tampoco podría culparle por ello.

Con todo, 'El poder del Tai Chi' tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica, pero 2013 no fue un gran año para Reeves y la película fue un tremendo fracaso al recaudar apenas 5,5 millones de dólares -en España apenas consiguió 24.200 euros en cines-. Eso sí, el tremendo batacazo de 'La leyenda del samurái: 47 Ronin' apenas unos meses después hizo que bien pronto dejase de hablarse de su ópera prima.

En el caso de que os hayáis quedado con ganas de ver 'El poder del Tai Chi' después de leer este artículo, os aviso de que se emite esta tarde en Be Mad a partir de las 17:53. Si es mala hora o simplemente preferís verla en streaming, tengo malas noticias para vosotros, ya que ahora mismo no está disponible en ninguna plataforma española.

