Netflix rectifica y anuncia una enorme rebaja de precios para evitar una cancelación masiva de suscripciones, pero tiene truco

En Netflix son conscientes de que sus recientes movimientos para luchar contra las cuentas compartidas pueden volverse en su contra y están empezando a actuar para evitar una cancelación masiva de suscripciones. Por ello, la plataforma ha anunciado una enorme rebaja de precios, pero tiene truco, ya que solamente va a aplicarse en unos pocos países de Latinoamérica.

Recordemos que las primeras pruebas de Netflix para ver cómo actuar contra las cuentas compartidas fueron en varios países de esa región, por lo que tiene sentido que también la primera beneficiada por este ajuste de precios. Algunos usuarios han recibido un mensaje en esta línea para hacer oficial la medida:

Eso sí, la estrategia de Netflix con los precios varía según el país y no todos van a disfrutar del mismo descuento:

Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Paraguay

Plan Básico: 3,99$ (antes 7,99$)

Plan Estándar: 5,99$ (antes 10,99$)

Plan Premium: 7,99$ (antes 13,99$)

Panamá

Plan Básico: 4,99$ (antes 8,99$)

Plan Estándar: 8,99$ (antes 12,99$)

Plan Premium: 12,99$ (antes 15,99$)

El Salvador, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Guatemala

Plan Básico: 4,99$ (antes 7,99$)

Plan Estándar: 7,99$ (antes 10,99$)

Plan Premium: 10,99$ (antes 13,99$)

Está claro que los grandes beneficiados son los suscriptores de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Paraguay, pues el Plan Básico sufre una rebaja del 50% y los otros dos por encima del 40%. Por su parte, los usuarios de El Salvador, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Guatemala son los que van a disfrutar de un descuento más reducido, ya que simplemente se rebajan 3 dólares en todos los planes. Lo que sí sorprende es la ausencia de Argentina, pues uno de los primeros países en los que se hicieron pruebas y, al menos por ahora, no se ha visto beneficiada por esta medida.

Desde Netflix reconocen que este movimiento se debe a que "sabemos que nuestros miembros tienen más opciones de entretenimiento que nunca y por eso estamos comprometidos a entregarles una experiencia que no solamente cumpla, sino que exceda sus expectativas”. Vamos, que no son tontos y saben que la competencia se los puede comer. Por ejemplo, recordemos que en España es más caro tener el Plan Premium de Netflix que la suma de Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+. Y encima llegan nuevas plataformas como SkyShowtime con una oferta de lanzamiento difícil de rechazar.

Sin noticias para España

Ya habréis notado que España no aparece por ningún lado en este rebaja de precios por parte de Netflix, algo que seguramente se deba a que ahora mismo no ha tenido suficiente tiempo para comprobar el efecto de su cambio de estrategia con las cuentas compartidas en nuestro país. Resulta difícil no llegar a la conclusión de que cuantas más cancelaciones haya, más probable será una rebaja de precio y también más sustanciosa. Y si apenas se nota -o incluso hay un aumento de usuarios y/o ingresos-, pues los precios seguirán igual. Por mi parte, ya sabéis que tengo bien claro el cambio que la plataforma tiene que hacer sí o sí.

