Netflix no es mejor que Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max juntas... pero sí más cara

El cambio de estrategia de Netflix en lo referente a las cuentas compartidas está dando mucho de lo que hablar. En los próximos días o semanas veremos las consecuencias reales de todo ello, pero hay algo que empieza a ser indiscutible si decidimos cumplir a rajatabla las nuevas condiciones de la plataforma: una suscripción anual de Netflix ya es más cara que tener al mismo tiempo Disney+, Amazon Prime Video y HBO Máx. Y tengo bastante claro que tener solamente Netflix no es mejor que la suma de estas otras tres.

Los números no engañan

Ahí es cierto que uno puede argumentar que Netflix tiene varios planes y que hay opciones muy asequibles. Cierto, pero al plan con publicidad le falta contenido, el plan básico apenas permite reproducir imagen a 720p y con el estándar solamente llegamos hasta la imagen en Full HD. Si queremos 4K -a lo que hay que añadir otras tretas como que el Audio Espacial que hasta hace poco estaba incluido en todos los planes-, la única opción es el Plan Premium con un coste mensual de 17,99 euros, lo cual equivale a 215,88 euros al año.

Hagamos ahora un repaso al coste que nos supondría tener acceso a todo lo que ofrecen Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max, donde tienes acceso en todo momento a lo mismo que el resto de usuarios. En Disney+ tenemos la opción de un único pago anual de 89,90 euros -aunque justo es reconocer que todo apunta a una subida de precios cuando la tarifa con publicidad llegue a España-, mientras que el coste anual de Amazon Prime Video sube hasta los 49,90 euros y el de HBO Max hasta los 69,99 euros. La suma de las tres nos da un total de 209,79 euros, 6,09 euros menos que el coste de Netflix.

Es verdad que en este caso supone un compromiso anual, ya que el precio aumenta si quieres pagar mes a mes -en Disney+ sería de 8,99 euros, en Amazon Prime Video de 4,99 euros y en HBO Max de 8,99 euros- y tener más margen de movimiento, pero es que Netflix no ofrece ningún tipo de plan que te permita ahorrarte algo de dinero a largo plazo.

Por otro lado, no me atrevería a discutir a alguien que afirme que Netflix tiene el mejor contenido. Cada cual tiene sus preferencias y su catálogo es el más amplío, pero lo que sí tengo muy claro es que nadie me va a convencer de que lo que ofrece esa plataforma es mejor que la suma de Disney+, Amazon Prime Video -y no nos olvidemos de que también incluyan las entregas gratuitas- y HBO Max.

Es verdad que tampoco se trata de la suma perfecta -hay un vacío ahí que se llenaría por ejemplo con Filmin-, pero siempre sería preferible a quedarse únicamente con Netflix. Y si hay una serie o película suya en el futuro que te apetezca mucho ver como la temporada final de 'Stranger Things' o 'Puñales por la espalda 3', siempre puedes darte de alta un mes, desaparecer al siguiente y repetir la operación cuando vuelva a pasar lo mismo. Total, no te ahorras nada quedándote para apenas darle uso...

