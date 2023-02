El cambio que Netflix tiene que hacer tras cargarse las cuentas compartidas si quiere evitar una fuga masiva de clientes y por qué se ha quedado sin excusas para no hacerlo

Mucho se está hablando de Netflix durante los últimos días por su movimiento para eliminar las cuentas compartidas tal y como las conocíamos hasta ahora. Es difícil no verlo como una subida encubierta de los precios, ya que desde la propia plataforma se incitaba no hace tanto a los usuarios para que compartiesen sus contraseñas. Por mi parte, tengo claro que ha sido un error monumental.

Una decisión hasta cierto punto inevitable por las exigencias de Wall Street hacia el mundo del streaming, pero no es lo único que tenía que actualizar Netflix y ahora se ha quedado sin excusas para ponerse al día en una de sus grandes diferencias con el resto de plataformas. Me refiero al hecho de que haya varios planes de suscripción diferentes en los que el principal cambio ahora mismo está en la discriminación en la calidad de imagen.

Incomprensible en 2023

En pleno 2023 es incomprensible que una plataforma ofrezca un plan con una calidad de imagen que apenas alcanza la resolución 720p, pero también que el 4K sea considerado un formato premium cuando sus competidoras lo incluyen ya por defecto. Ya os comentaba hace unos días que ahora mismo en España es más caro tener acceso solamente a Netflix con todas sus prestaciones que la suma de Disney+, Amazon Prime y HBO Max.

Es verdad que Netflix ha introducido las subcuentas, lo cual permite tener acceso a tres hogares diferentes a la misma cuenta por un poco menos de 10 euros por cabeza, pero también está claro que lo que la plataforma busca no es que todo el mundo haga eso, pero sí es lo que se merecen que pase. Y es que Netflix tampoco ofrece ningún tipo de descuento, como si los dirigentes diesen por sentado que es la plataforma que hay que tener y que las bajas van a ser insignificantes por los ingresos adicionales.

El problema que quizá están obviando es el de la imagen. Netflix ha pasado de ser tu plataforma amiga a tu enemigo que cancela sin piedad tus series favoritas. Claro que quizá no hubiesen existido de no ser por Netflix, pero la forma en la que muchos la ven ha cambiado y va a ser muy difícil remediarlo. Por ello, sí que me creo mucho a esos que dicen que a partir de ahora se darán de alta de forma ocasional algún mes para ver lo que les interese y luego opten por darse de baja de forma inmediata. Y cero sorpresas si esa estrategia se extiende cuando surja en conversaciones entre amigos. El efecto quizá no sea inmediato, pero la semilla ya está plantada.

¿Cuál es entonces la solución que le queda a Netflix para matizar en parte las malas sensaciones que dejaron al incluso atreverse a acusar a aquellos que compartían cuenta de ser los responsables de que no hagan películas o series mejores? Una racionalización de los precios y que solamente haya un único plan con 4K y todas las características adicionales. Bueno, pueden mantener también otro con publicidad más barato, pero sin el sinsentido de la imagen en 720p. Eso ni siquiera debería ser una opción.

Teniendo en cuenta lo que ellos mismos han introducido con las subcuentas, parece lógico pensar que unos 10 euros sería lo suyo, pero seamos realistas, que vivimos en un mundo en el que los precios del streaming tienen al alza. Incluso mantener los 12,99 euros que cuesta ahora el Plan Estándar suena hasta cierto punto razonable, porque lo que no van a conseguir es que quienes compartían un Plan Premium vayan a hacerse una cuenta nueva y pagar más por algo con peores características. Ya ni hablemos de que cada uno se haga una Premium, que es insostenible pedir 17,99 euros por domicilio con toda la competencia que hay.

Un cambio necesario

Obviamente, habrá quien diga que esa cantidad es absurda, más si tenemos en cuenta que hace poco se ha anunciado el lanzamiento de SkyShowtime a un precio habitual de 5,99 euros y una oferta de un descuento del 50% de por vida sobre el coste de ese momento de la plataforma. Guste más o menos Netflix, es innegable que su catálogo es muy extenso y que pedir una rebaja hasta esas cantidades no va más allá de un deseo en el que los usuarios siempre ganamos y nos sale todo tirado de precio. No va a ser el caso.

Sin embargo, lo que sí debería haber Netflix no es solamente esa racionalización de los precios, también hace falta una estrategia para que no sea tan sencillo darte de baja y volver. ¿Un descuento por comprometerte durante un año como hacen ahora mismo muchas otras? Yo soy el primero que algún mes pensé en darme de baja momentáneamente de HBO Max pero no quería perder el descuento de un 50% que lanzaron en su momento, así que ahí me quedé, incluso cuando pude estar semanas sin ver algo en la plataforma.

Y es que una de las grandes ventajas de Netflix siempre ha sido su comodidad, pero ahora precisamente eso puede volverse en su contra. Si te puedes ir y volver como si nada, que no les extrañe que poco a poco vaya haciéndolo más gente. Al menos si es que no hacen nada más que restringir las cuentas compartidas. Que es pan para hoy está claro, lo que está por ver es hasta qué punto puede convertirse en hambre para mañana. Que como confién igual acaban siendo ellos la nueva Blockbuster, pero cuando se fue a pique...

