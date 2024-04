Netflix se corrige a sí misma y afirma que no solo harán más películas a partir de ahora, sino que estas serán incluso mejores

No se puede decir que de un tiempo a esta parte Netflix esté dando alegrías a sus usuarios: de hecho, ha pasado de ser "tu streaming amigo" a dar, sin parar, noticias impopulares como el fin de las cuentas compartidas o el lanzamiento del plan con anuncios. Sin embargo, es tan imprescindible en muchos hogares que, como ellos bien sabían al apostar, han ganado aún más beneficios.

Y esto les ha llevado a una conclusión inevitable: podemos seguir dando noticias impopulares porque somos inamovibles.

Todo empieza con un Tudum

La última la ha liado el New York Times, que afirmó que ahora el streamer valoraría en el área de cine más la calidad antes que la cantidad y el público antes que los autores. "Intentarán hacer las películas de Netflix mejores, más baratas y menos frecuentes", decía el artículo, aparentemente citando a Dan Lin, nuevo jefe del departamento.

Sin embargo, Ted Sarandos ha afirmado ahora en la llamada a los inversores que nada de eso es real: "No hay apetito para hacer menos películas, pero siempre hay un apetito sin límites por hacerlas mejores, incluso aunque hemos hecho y estamos haciendo películas geniales, queremos hacerlas mejores, por supuesto". Habrá que esperar unos años para ver cuál de las dos afirmaciones es la correcta.

Lo que sí está claro a estas alturas es que haga lo que haga, dará en el clavo. Y es que Netflix ha acertado en sus decisiones impopulares, tal como demuestran los resultados del primer trimestre de 2024: ha ganado 27 millones de suscriptores en un año, sumando un total de 269,6 millones en todo el mundo, y gracias al plan con anuncios han obtenido un 79% más de beneficios.

Por cierto, no os acostumbréis a saber estos datos, porque ya han avisado que no piensan comunicarlos más como hasta ahora. No nos gusta la publicidad en nuestros contenidos, pero, ¿qué se supone que vamos a hacer? ¿Perdernos esa serie viral de Netflix de la que está hablando todo el mundo? Está claro que, de momento, la guerra del streaming tiene un vencedor.

