Netflix vs HBO: Comparativa de precios y catálogo de series y películas

Cada vez hay más plataformas de streaming -Disney+ ha sido la última en llegar, pero hay varias más en el horizonte- y es bastante difícil que todo el mundo se pueda permitir acceder a ellas, por lo que no queda otra que elegir. Una opción es ser bastante dinámico e ir dándose de alta y baja según los estrenos que vayan llegando a cada una de ellas, pero precisamente una de las grandes ventajas del streaming es la comodidad que ofrece y recurrir a esto de cómodo tiene poco.

En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre Netflix España, la gran dominadora del mercado del streaming a día de hoy, y HBO España, que se presenta como la opción de prestigio para los amantes de la pequeña pantalla. En ella valoraremos todo tipo de factores como su catálogo, el precio, el funcionamiento de cada plataforma y el futuro inminente de cada una de ellas. ¡Vamos allá!

El catálogo

De forma reduccionista podríamos decir que Netflix apuesta por la cantidad y HBO por la calidad, pero lo más adecuado sería decir que HBO es más selectiva con sus contenidos, mientras que Netflix vive de bombardearnos con tantas novedades para casi forzarnos a pensar que no necesitamos ninguna otra plataforma para saciar nuestra necesidad de entretenimiento televisivo.

Además, Netflix lleva desde siempre apostando por lanzar las temporadas completas de golpe, invitando a sí a que el espectador se empache viendo un episodio detrás de otro, fomentando de paso que la conversación sobre esa serie o película se concentre en los primeros días en los que está disponible. Esto da pie a que muchos títulos sean sepultados y solamente unos pocos acaban cogiendo fama en las semanas posteriores a su lanzamiento.

Por su parte, ese lado más selectivo de HBO se traduce también en seguir el modelo tradicional de emitir un episodio cada semana, abriendo así la puerta a que la gente hable de ellos durante más tiempo y a crear fenómenos como ‘Chernobyl’, cuya popularidad no dejó de aumentar semana a semana.

Otro detalle a tener en cuenta es que Netflix apuesta por el cine de forma más decidida frente a las ocasiones Tv Movies de HBO. Como es lógico, Warner prefiere reservar sus películas más potentes para lanzarlas en la gran pantalla, mientras que Netflix sigue en su lucha con las cadenas de cine para poder estrenar allí algunas de sus apuestas más potentes sin que eso suponga retrasar su llegada a la plataforma.

Más allá de eso, lo que impera es que HBO parece realmente tener un plan con sus contenidos, mimándolos casi siempre en todos los aspectos, mientras que en Netflix es cierto que también hay bastantes series que merecen mucho la pena, pero por el camino llegan otras que están ahí por la necesidad de ofrecer cuantas más novedades mejor.

Eso está llevando a que cada vez cancelen más producciones tras el estreno de una única temporada, pasando así de salvadora de series de otras cadenas a máquina de destrucción. Esa fama negativa cada vez va extendiéndose más, un problema con el que HBO hace tiempo que no tiene que lidiar.

Sin embargo, lo realmente importante es que los estrenos de cada una de ellas encajen mejor con lo que uno busca en las series. Hablar aquí de que una es mejor que otra sería un debate estéril y del que en ningún caso se podría extraer una conclusión definitiva. Realmente lo mejor es tener acceso a ambas, ya que se complementan muy bien, con Netflix mostrando un mayor interés por el puro entretenimiento -pero diferenciando por edades y gustos de forma muy clara- con títulos como ‘La casa de papel’ y HBO queriendo ser algo más que eso con propuestas como ‘Westworld’.

El precio y las diferencias técnicas

En HBO solamente encontraréis un precio: 8,99 euros por acceder a todo el contenido en calidad Full HD 1080p, mientras que en Netflix puedes elegir entre tres modalidades diferentes

Por 7,99 euros tendrás acceso en calidad SD a sus contenidos

tendrás acceso en calidad SD a sus contenidos Por 11,99 euros tendrás acceso en calidad HD a sus contenidos, el equivalente a lo que ofrece HBO.

tendrás acceso en calidad HD a sus contenidos, el equivalente a lo que ofrece HBO. Por 15,99 euros tendrás acceso en calidad 4K a sus contenidos (siempre que esa opción sea posible).

A eso hay que añadir otra diferenciación importante, ya que HBO permite su uso en hasta dos dispositivos de forma simultánea, mientras que en Netflix ofrece 1 en el plan por 7,99 euros, 2 en el caso del que cuesta 11,99 euros y hasta 4 al mismo tiempo si optas por la opción de 15,99 euros.

Vamos, podríamos decir que HBO cobra 8,99 euros por lo mismo que en Netflix tendrías que pagar 11,99 euros, pero limitar a la comparativa a eso sería un ejercicio bastante perezoso por nuestra parte, sobre todo con lo extendida que empieza a estar la práctica de compartir cuenta. Técnicamente, con Netflix podrías pagar 4 euros al mes y tener acceso a contenido en 4K, una opción imposible de conseguir en el caso de HBO.

Es verdad que en una comparativa directa entre la única tarifa de HBO y el equivalente de Netflix, no hay color, pero es que Netflix te ofrece diferentes alternativas y tú puedes elegir cuál es la que mejor encaja con tus necesidades, mientras que en el caso de HBO no te queda otra que aceptar lo que te ofrecen a palo seco.

Donde gana sin discusión HBO es en la posibilidad de probarlo de forma gratuita, ya que ofrece 14 días de prueba gratuita, mientras que Netflix hace tiempo que eliminó esa opción.

El funcionamiento de la propia plataforma

Uno de los puentes fuertes de Netflix siempre ha sido contar con una plataforma en la que la comodidad de uso prima por encima de todo. De su mano llegaron los perfiles para que las diferentes personas que lo utilicen puedan acceder a su contenido sin que haya “ruido” del resto de usuarios. Esto ya está presente en otras plataformas, pero en el caso de HBO lo único que se permite es diferenciar entre acceso normal o infantil a sus contenidos.

A la comodidad hay que añadir otro detalle esencial: la calidad de reproducción. En el caso de Netflix hubo ciertos problemas hace algunos años si tenías contratada tu conexión de Internet con Telefónica, pero es algo que se ha solucionado desde entonces y no recuerdo que se haya vuelto a oír queja alguna al respecto desde entonces. En mi caso, mi conexión es de O2, propiedad de Telefónica, y no he tenido ningún problema en este aspecto.

En el caso de HBO las quejas son bastante más recientes y alcanzaron su punto álgido con el estreno de ‘La larga noche’, uno de los episodios más comentados de la última temporada de ‘Juego de Tronos’. Al contar con una fotografía bastante más oscura de lo habitual, la compresión de la imagen se percibía más y fueron muchos los que quejaron de que simplemente no se veía nada.

Además, a poco que uno busque, seguirá encontrando quejas en esa dirección, aunque es justo reconocer que la calidad de imagen de Netflx sí que ha bajado algo últimamente, pero ha sido consecuencia de una decisión directa para no colapsar la red durante la crisis por el coronavirus. Nuestros compañeros de Genbeta han realizado una comparativa al respecto incluyendo otras plataformas y al respecto nos interesa especialmente un dato: la calidad en el caso de HBO se mantiene estable respecto al pasado mes de julio, por lo que no ha habido una necesaria mejora.

Más allá de eso, HBO solucionó hace poco otra de sus debilidades respecto a Netflix, la posibilidad de descargar contenidos para verlos offline, pero en lo referente a la usabilidad de su plataforma todavía le queda bastante para poder decir que compite al mismo nivel.

El futuro

Netflix va a seguir apostando por lanzar series como si las regalasen. Solamente en lo que queda de abril estrenará el drama adolescente ‘Outer Banks’, las comedias ‘Brews Brothers’, ‘#blackAF’, ‘Never Have I Ever’, ‘Space Force’, la serie de animación para adultos ‘The Midnight Gospel’ o el anime ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’. Y eso sin hablar de su apuesta por producciones a lo largo de todo el mundo como el thriller alemán ‘Biohackers’, la comedia india ‘Hasmukh’, el drama japonés ‘The Forest of Love: Deep Cut’ o la serie coreana ‘Extracurricular’.

Su apuesta sigue siendo llegar a todo tipo de público, por lo que es difícil que pase mucho tiempo sin que haya un lanzamiento o nuevos episodios de alguna serie que podría gustarte. Luego no te encariñes mucho con ellas si no tienen el éxito suficiente, ya sea porque la cancelen muy rápido o porque simplemente no sobreviva a la criba de la tercera temporada que nuestros compañeros de Xataka nos explicaron en su momento.

Por su parte, HBO sigue siendo más selectivo, lanzando menos títulos sin que ello suponga sacrificar que exista variedad entre ellos. Su gran apuesta para el mes de abril es ‘Run’, una serie que mezcla varios géneros como la comedia o el thriller y que tiene detrás a una de las colaboradoras habituales de Phoebe Waller-Bridge. Además, también lanzará una docuserie basada en el mismo caso tratado por la segunda temporada de ‘Mindhunter’, una de las rarezas del catálogo de Netflix -y cuyo futuro está totalmente en el aire-, que promete convertirse en una de nuestras próximas obsesiones televisivas.

HBO hace mucho con poco, ya que no necesitar ir tocando todos los palos cada poco tiempo para que sus estrenos se sientan importantes, quizá no imprescindibles, pero sí que prácticamente todos dan la sensación de que va a merecer la pena darles una oportunidad. Con Netflix eso no sucede, pero parece que simplemente quieren segmentar mejor a su base de clientes, lo cual sin duda le permite tener un techo mayor de suscriptores.

En lo referente a las películas la diferencia es aún más exagerada por la escasez de largometrajes en HBO pero las conclusiones similares. HBO estrenará en abril 'Bad Education', con Hugh Jackman liderando el reparto de esta adaptación de uno de los mayores escándalos de malversación en la educación pública en USA, mientras que Netflix supera la decena de estrenos con títulos tan variados entre sí como 'Mi primer gran combate', 'Love Wedding Repeat', 'Tigertail', 'Sergio' o 'Tyler Rake'.

