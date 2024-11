Una de las películas más vistas de la historia de Netflix tendrá secuela. Su protagonista promete que será "muy diferente" y anuncia su fecha de regreso

Uno de los grandes objetivos de Netflix es conseguir crear nuevas franquicias cinematográficas de éxito, ya que oportunidades de hacerse con sagas en activo hay muy pocas. De ahí que la plataforma haya dudado muy poco a la hora de dar luz verde a una secuela de 'En las profundidades del Sena', una de las películas más vistas de su historia.

"No será una simple secuela"

La noticia no debería pillar a nadie por sorpresa, ya que el director Xavier Gens comentó poco después de su estreno que era probable que hablasen pronto sobre una continuación. Ahora ha sido la actriz Bérénice Bejo quien ha confirmado en La Tribune que 'En las profundidades del Sena 2' está en marcha, llegando a concretar que su rodaje tendrá lugar en septiembre del año que viene.

Además, Bejo, quien en su momento llegó a estar nominada al Óscar por su trabajo en 'The Artist', ha desvelado que "no será una simple secuela. Es otra película, muy diferente... pero aún así, con un tiburón". A ver hasta qué punto sorprenden, que teniendo en cuenta el ejemplo reciente de 'Joker 2', quizá lo suyo sería no arriesgarse demasiado...

Recordemos que la primera entrega llegó a ser número 1 de Netflix en casi 100 países, logrando un éxito arrollador que la convirtió en la segunda película de habla no inglesa más vista de todos los tiempos en la plataforma. Por ponerlo en datos, sumó 102,3 millones de reproducciones estimadas en sus primeros 91 días disponible, quedándose a muy poco de los 103 millones que logró 'Trol'.

