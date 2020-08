Primer vistazo a Robert Pattinson y Tom Holland en 'The Devil All the Time', la película de Netflix con un reparto estelar

Ya ha pasado más de un año y medio desde que conocimos que en Netflix estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana con el multimillonario reparto de 'The Devil All the Time', el largometraje dirigido y coescrito por Antonio Campos, que contará con un elenco compuesto por Chris Evans Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Robert Pattinson, y Tom Holland, que dará vida a Arvin Russell, el personaje protagonista.

Hoy, Entertainment Weekly nos trae en exclusiva un primer vistazo al largometraje, basado en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011 y que, según su director, "Es una historia coral ambientada entre el final de la II Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes".

Actores entregados y localizaciones idóneas

Junto a esta descripción de la premisa, Campos ha hablado sobre dos de las grandes estrellas del elenco, Tom Holland y Robert Pattinson:

"Tom es una persona muy dulce y un actor muy generoso, pero está dispuesto a ir donde sea necesario a nivel emocional por el personaje. Quería ir donde debía. Tom es eléctrica. Parece que esté ahí sentado sin hacer nada, y verle es tremendamente entretenido. Rob preparó unas cuantas ideas, y no sabes lo que vas a obtener, pero es muy interesante. El personaje cobrando vida, eso es o que vi delante mío cuando estábamos en el set".

Además, el cineasta neoyorquino explicó la experiencia de rodar en Alabama un largometraje ambientado en Ohio:

"Fue un rodaje desafiante porque había demasiadas localizaciones y estábamos dispersos por una gran parte del norte de Alabama. Lo bueno es que no se rueda muy a menudo en Alabama, así que no es tan reconocible como otros lugares que han sido filmados y fotografiados en varias películas y series de televisión".

Para terminar, Antonio comentó el proceso de adaptar la novela junto a su hermano Paulo:

"Ha sido un libro difícil de adaptar porque había mucho que nos encantaba. Soy un gran fan del noir y gótico sureños, y este es el matrimonio perfecto entre ambos. A veces puedes estar adaptando una obra y piensas, 'Bueno, ahí está el germen de una buena idea y voy a descartar todo lo demás y empezar de cero'. En este caso, fue más bien '¡Nos gusta todo!'".

'The Devil All the Time' se estrenará en Netflix el próximo 16 de septiembre, y cada vez tiene mejor pinta.