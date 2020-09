'Ratched': inquietante tráiler final para la serie precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' de Netflix y Ryan Murphy

Netflix dio a conocer un nuevo tráiler de 'Ratched', la serie creada por Evan Romansky y Ryan Murphy inspirada en los orígenes de la enfermera de la famosa película 'Alguien voló sobre el nido del Cuco' (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), después de haber presentado previamente un jugoso adelanto.

Un festín para fans de Sarah Paulson

Sarah Paulson interpreta a la enfermera Mildred Ratched, que en el filme de los años ‘70 dirigido por Milos Forman tenía la cara de la actriz Louise Fletcher ganando un premio Oscar y un globo de oro. La película, además, se llevó 5 premios Oscar: a Mejor Película, Mejor Actor (Jack Nicholson), Mejor Director y Mejor Guión Adaptado.

En 'Ratched' seguimos a la sádica enfermera años antes de ejercer en el Hospital Estatal de Salem, en su primer trabajo en un sanatorio mental de California a finales de los años 40. En dicha institución son aficionados a realizar toda clase de experimentos sin ética con sus pacientes, con lo que Ratched aprenderá del doctor Hannover (Jon Jon Briones) o la enfermera Bucket (Judy Davis)

El reparto se completa con Corey Stoll, Vincent D’Onofrio, Cynthia Nixon y Finn Wittorck (como el asesino en serie Edmund Tolleson) sin olvidar el regreso de Sharon Stone como una adinerada heredera con un mono de mascota. 'Ratched' llegará a Netflix el 18 de septiembre y tendrá 2 temporadas con un total de 18 episodios en los cuales veremos la transformación de Mildred Ratched, de una simple enfermera a la mujer monstruosa que conocimos tanto en la película como en el libro de Ken Kesey.