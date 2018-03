Oscar: todas las películas de la historia ganadoras a mejor película

La madrugada del domingo 4 al lunes 5 de marzo se anunciarán los ganadores de la 90ª edición de los Oscar. Todos tenemos ya nuestra película favorita de entre las nueve nominadas a estas alturas, pero las casas de apuestas coinciden en que 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') es la gran favorita para llevarse el premio más importante de la noche.

De ganarlo, la cinta dirigida por Martin McDonagh en el nonagésimo largometraje en llevarse para casa la estatuilla reservada para la mejor película del año. Aprovechando la ocasión hemos querido repasar los 89 títulos que ya lo lograron previamente, empezando por 'Alas' ('Wing') y acabando, por ahora, con 'Moonlight'.

'Alas' ('Wings') en 1929

Sinopsis: Jack Powell y David Armstrong , dos hombres enfrentados por el amor de Sylvia, enamorada en realidad de David, con quien comparte clase social y riqueza, se alistan en la Aviación al estallar la Primera Guerra Mundial. Aunque no lo sabe, Powell deja un amor en el humilde barrio de donde procede: Mary Preston, su mejor amiga y vecina, que suspira por él en secreto y que pronto, animosamente, se presentará voluntaria para hacer trabajos humanitarios en el frente.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y efectos de ingeniería)

'La melodía de Broadway' ('The Broadway Melody') en 1930

Sinopsis: Queenie y Hank son dos hermanas que buscan triunfar en Broadway como cantantes y bailarinas. Queenie se enamora de Eddie Kearns, pero él prefiere a Hank, y se vuelven pareja. Con la ayuda de Eddie empiezan una carrera en los escenarios de vodevil...

Ganadora de 1 Oscar (mejor película)

'Sin novedad en el frente' ('All Quiet on the Western Front') en 1931

Sinopsis: Un grupo de jóvenes amigos son persuadidos por un profesor que los invita con un discurso patriótico y nacionalista a unirse al ejército alemán en defensa de su país. Entusiasmados, los jóvenes se alistan no sabiendo lo que les esperaba. Al tiempo de su entrenamiento los llaman a combatir al frente, al vivir la experiencia constataron que la guerra no es más que hambre, fatiga, miedo, dolor y muerte. Entra en juego la desilusión. El rencor, la lucha, los miedos, el hambre, y el poder reconocer que la idea que tenían de la guerra no era más que la ilusión.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y mejor director para Lewis Milestone)

'Cimarrón' en 1932

Sinopsis: narra las aflicciones y tribulaciones de una familia en el viejo Oeste a lo largo de cuatro décadas, desde su llegada a Oklahoma en 1889 hasta el surgimiento de sus aspiraciones políticas en los años 20. Amores, luchas, triunfos y separaciones, además de la famosa y verídica carrera de diligencias.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, guión adaptado y dirección artística)

'Gran Hotel' ('Grand Hotel') en 1933

Sinopsis: El Dr. Otternschlag, un veterano desfigurado de la Primera Guerra Mundial y residente permanente del Grand Hotel en Berlín, observa con ironía como "La gente viene y se va. Nunca pasa nada".

Ganadora de 1 Oscar (mejor película)

'Cabalgata' ('Cavalcade') en 1934

Sinopsis: La historia de Gran Bretaña durante el primer tercio del siglo XX es reflejada a través de las desventuras de una familia que sufre toda clase de penurias y calamidades.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, dirección para Frank Lloyd y dirección artística)

'Sucedió una noche' ('It Happened One Night') en 1935

Sinopsis: Ellie Andrews, una joven y caprichosa heredera, consigue escapar del yate de su padre, que la había encerrado para evitar su boda con un hombre poco recomendable. En el autobús que coge, con destino a Nueva York, conoce a Peter Warne, un simpático y atractivo reportero, que busca una buena historia. El azar y las circunstancias unirán a Ellie y a Peter en un accidentado y divertido viaje.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Frank Capra, actor para Clark Gable, actriz para Claudette Colbert y guión adaptado)

'La tragedia de la Bounty' ('Mutiny on the Bounty') en 1936

Sinopsis: En 1789, en los Mares del Sur, la tripulación del buque británico Bounty decide rebelarse contra el tiránico y cruel capitán Bligh. El motín lo encabeza el primer oficial, que defiende los intereses de la tripulación y abandona al capitán en un bote.

Ganadora de 1 Oscar (mejor película)

'El gran Ziegfeld' ('The Great Ziegfeld') en 1937

Sinopsis: Desde sus comienzos como anunciante de feria, Florenz Ziegfeld consiguió ganar y perder en la vida antes de enamorar locamente a su esposa, Anna Held.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, actriz para Luise Rainer y coreografía)

'La vida de Émile Zola' ('The Life of Emile Zola') en 1938

Sinopsis: Biografía del famoso escritor francés Emile Zola, que incide especialmente en su participación en el famoso "Caso Dreyfuss", que puso en jaque al ejército francés.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, actor de reparto para Joseph Schildkraut y guion)

'Vive como quieras' ('You Can't Take It With You') en 1939

Sinopsis: Alice Sycamore es la única persona con un poco de cordura en una familia llena de lunáticos. Alice se enamora de su jefe, Tony Kirby, cuya familia, por su parte, es todo lo contrario: son ricos y refinadamente cursis. Las diferencias entre el estilo de vida y la mentalidad de ambas familias se agudizan cuando los padres de él van a cenar a casa de ella y la cena termina con la entrada de la policía en la casa y la detención de todos los presentes, acusados de anarquistas.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y dirección para Frank Capra)

'Lo que el viento se llevó' ('Gone with the Wind') en 1940

Sinopsis: Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara, la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley, pero él está prometido con su prima, la dulce y bondadosa Melanie. En la última fiesta antes del estallido de la Guerra de Secesión (1861-1865), Scarlett conoce al cínico y apuesto Rhett Butler, un vividor arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí mismo y que no tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse rico y conquistar el corazón de la hermosa Scarlett.

Ganadora de 9 Oscar (mejor película, dirección para Victor Fleming, actriz para Vivien Leigh, actriz de reparto para Hattie McDaniel, guion adaptado, fotografía, dirección artística, montaje y uno honorífico por el uso del color)

'Rebeca' ('Rebecca') en 1941

Sinopsis: Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía de una señora americana. De Winter y la joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y fotografía en blanco y negro)

'Que verde era mi valle' ('How Green Was My Valley') en 1942

Sinopsis: En un pueblo minero de Gales viven los Morgan, todos ellos mineros y orgullosos de serlo y también de respetar las tradiciones y la unidad familiar. Sin embargo, la bajada de los salarios provocará un enfrentamiento entre el padre y los hijos; porque mientras éstos están convencidos de que la unión sindical de todos los trabajadores es la única solución para hacer frente a los patronos, el cabeza de familia, en cambio, no quiere ni siquiera oír hablar de sindicatos ni de socialismo.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para John Ford, actor secundario para Donald Crisp, fotografía y dirección artística)

'La señora Miniver' ('Mrs. Miniver') en 1943

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia inglesa, que vive en un pequeño pueblo, logra sobrevivir a los bombardeos alemanes. La madre se encuentra al frente de la casa esperando que su hijo y su marido regresen de la guerra.

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, dirección para William Wyler, actriz para Greer Garson, actriz de reparto para Teresa Wright, guion y fotografía en blanco y negro)

'Casablanca' en 1944

Sinopsis: Años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a la autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault.

En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, dirección para Michael Curtiz y guion adaptado)

'Siguiendo mi camino' ('Going My Way') en 1945

Sinopsis: Historia de un simpático cura y su actividad a favor de su parroquia, así como las discrepancias con otro sacerdote mayor y más severo.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para Leo McCarey, actor para Bing Crosby, actor de reparto para Barry Fitzgerald, argumento, guion adaptado y canción)

'Días sin huella' ('The Lost Weekend') en 1946

Sinopsis: Don Birnam es un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol, adicción que lo ha destruido física y moralmente y lo ha convertido en un hombre desprovisto de voluntad. Con tal de seguir bebiendo es capaz de todo, incluso de robar. Tanto su novia como su hermano intentan por todos los medios regenerarlo, pero sus esfuerzos parecen estériles.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Billy Wilder, actor para Ray Milland y guion adaptado)

'Los mejores años de nuestra vida' ('The Best Years of Our Lives') en 1947

Sinopsis: Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los soldados supervivientes, algunos con taras físicas, regresan a los Estados Unidos. Aunque al principio se les trata como héroes, poco tiempo después comienzan a verse marginados.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para William Wyler, actor para Fredric March, actor de reparto para Harold Russell, guion adaptado, banda sonora y montaje)

'La barrera invisible' ('Gentleman's Agreement') en 1948

Sinopsis: Un escritor que escribe un libro sobre el antisemitismo decide hacerse pasar por judío. Esta experiencia le será muy útil: nunca había imaginado que fueran tantas las dificultades que tiene que afrontar una persona judía. También le resultará muy instructivo observar cómo reaccionan sus amigos y compañeros de trabajo cuando se enteran de su origen semita.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, dirección para Elia Kazan y actris de reparto para Celeste Holm)

'Hamlet' en 1949

Sinopsis: El padre de Hamlet, rey de Dinamarca, ha sido asesinado secretamente por su hermano Claudio, que ha asumido el trono y se ha casado con la viuda, la reina Gertrudis. El hijo del rey asesinado, el príncipe Hamlet, recibe la visita del fantasma de su padre, que se le ha aparecido y le ha contado la verdad de su muerte.

Hamlet, clamando venganza, encuentra a una banda de actores errantes y los contrata para interpretar una obra en la corte real, mostrando a un rey siendo asesinado por su hermano, en circunstancias idénticas a las que Claudio había asesinado al padre de Hamlet... esperando así poder confirmar la culpa de Claudio viendo su reacción.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, actor para Laurence Olivier, dirección artística y diseño de vestuario)

'El político' ('All the King's Men') en 1950

Sinopsis: Willie Stark, un hombre honrado y valiente, sufre una transformación el día que decide entrar en política y descubre que todo es juego sucio. Tras ser elegido gobernador, olvidando sus principios, lo primero que hace es apoderarse de la prensa y la radio. Convertido en un ser corrupto hará cuanto esté en su mano para permanecer en el poder.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, actor para Broderick Crawford y actriz de reparto para Mercedes McCambridge)

'Eva al desnudo' ('All About Eve') en 1951

Sinopsis: La joven Eva, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margo Channing, gran dama de la escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen hasta el punto de comienza a traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito. Ella halaga, atrae, seduce, pero también pisotea a todo el que se cruza en su camino: escritores, directores, productores. Sólo un inteligente crítico teatral comienza a adivinar lo que se esconde tras su dulce apariencia, sólo él es capaz de ver a "Eva al desnudo".

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, dirección para Joseph L. Mankiewicz, actor de reparto para George Sanders, guion adaptado, sonido y vestuario)

'Un americano en París' ('An American in Paris') en 1952

Sinopsis: Terminada la Segunda Guerra Mundial, Jerry Mulligan, un pintor americano, se queda en París y expone sus cuadros, que nadie compra, en Montparnasse. Un día tiene la suerte de conocer a una americana millonaria que decide promocionarlo. Al mismo tiempo, conoce a una dependienta y se enamora de ella.

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, argumento, guion, música, dirección artística y vestuario)

'El mayor espectáculo del mundo' ('The Greatest Show on Earth') en 1953

Sinopsis: Con el fin de conseguir una exitosa temporada, el empresario circense Brad Bramen, contrata al famoso trapecista Sebastián para emparejarlo con Holly, una de las trapecistas favoritas del público.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y argumento)

'De aquí a la eternidad' ('From Here to Eternity') en 1954

Sinopsis: Año 1941. El soldado Prewitt, que acaba de llegar a la base militar de Pearl Harbor en Hawai, es un antiguo boxeador retirado del ring. El capitán Holmes, conocedor de sus habilidades como púgil, intenta que se una al equipo del ejército, pero Prewitt rechaza la propuesta. A partir de ese momento se ve sometido a toda clase de castigos y humillaciones tanto por parte de sus superiores como de sus compañeros. Sólo cuenta con la amistad y el apoyo del soldado Angelo Maggio. Mientras tanto, el sargento Milton Warden y Karen, la mujer de Holmes, viven una historia de amor adúltera. Pero la vida de todos cambiará con el ataque japonés a Pearl Harbor.

Ganadora de 8 Oscar (mejor película, dirección para Fred Zinnemann, actor de reparto para Frank Sinatra, actriz de reparto para Donna Reed, guion, fotografía, montaje y sonido)

'La ley del silencio' ('On the Waterfront') en 1955

Sinopsis: Johnny Friendly, el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos para controlar y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy, un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malloy conoce a Edie Doyle, la hermana de la víctima, se produce en él una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada. A través de Edie conoce al padre Barrie, que trata de animarlo para que acuda a los tribunales y cuente todo lo que sabe.

Ganadora de 8 Oscar (mejor película, dirección para Elia Kazan, actor para Marlon Brando, actriz de reparto para Eva Marie Saint, guion original, montaje, dirección artística y fotografía)

'Marty' en 1956

Sinopsis: Marty es un carnicero solterón que todavía vive con su madre. Suele salir con frecuencia con sus amigos por la noche, intentando encontrar a alguna chica con la que compartir su vida y hacer planes para el futuro.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Delbert Mann, actor para Ernest Borgnine, guion)

'La vuelta al mundo en ochenta días' ('Around the World in Eighty Days') en 1957

Sinopsis: Un ladrón ha robado 55.000 libras del banco de Inglaterra. Todos creen que ha sido Phileas Fogg, un auténtico caballero inglés, que ha hecho una apuesta con sus compañeros de club, asegurando que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, guion adaptado, fotografía, banda sonora y montaje)

'El puente sobre el río Kwai' ('The Bridge on the River Kwai') en 1958

Sinopsis: urante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole la Convención de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para David Lean, actor para Alec Guiness, guion adaptado, fotografía, banda sonora y montaje)

'Gigi' en 1959

Sinopsis: París, 1900. Gaston es un joven millonario que se aburre, a pesar de ser el soltero más perseguido de toda la ciudad. Gigi es casi una niña, no tiene todavía edad para bailes y amoríos. Pero Gaston es amigo de su familia y la visita con frecuencia. La abuela de Gigi sueña con una boda entre Gastón y su nieta. Pero los planes de Gaston con respecto a Gigi no tienen nada que ver con el matrimonio.

Ganadora de 9 Oscar (mejor película, dirección para Vicente Minnelli, fotografía, guion original, vestuario, decoración, banda sonora, canción y montaje)

'Ben-Hur' en 1960

Sinopsis: Antigua Roma, bajo el reinado de los emperadores Augusto y Tiberio (s. I d.C.). Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación, son dos antiguos amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables: Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él y a su familia. Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. En galeras conocerá al comandante de la nave y más tarde a un jeque árabe que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.

Ganadora de 11 Oscar (mejor película, dirección para William Wyler, actor para Charlton Heston, actor de reparto para Hugh Griffith, fotografía, dirección artística, diseño de vestuario, sonido, montaje, efectos especiales y banda sonora)

'El apartamento' ('The Apartment') en 1961

Sinopsis: C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa. Pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Billy Wilder, guion original, dirección artística y montaje)

'West Side Story' en 1962

Sinopsis: En el West Side de Nueva York, un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se desencadena una violenta pelea.

Ganadora de 10 Oscar (mejor película, dirección para Robert Wise y Jerome Robbins, actor de reparto para George Chakiris, actriz de reparto para Rita Moreno, dirección artística, música, sonido, vestuario, fotografía y montaje)

'Lawrence de Arabia' ('Lawrence of Arabia') en 1963

Sinopsis: El Cairo, 1917. Durante la Gran Guerra (1914-1918), T.E. Lawrence, un conflictivo y enigmático oficial británico, es enviado al desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Él y su amigo Sherif Alí pondrán en esta misión toda su alma. Los nativos adoran a Lawrence porque ha demostrado sobradamente ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos creen que se ha vuelto loco. A pesar de que los planes de Lawrence se ven coronados por el éxito, su sueño de una Arabia independiente fracasará.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para David Lean, dirección artística, música, fotografía, montaje y sonido)

'Tom Jones' en 1964

Sinopsis: Nunca se supo quién era su padre, así que Tom Jones, creció adoptado por el generoso señor Allworthy, habiéndole tocado compartir afecto y contrariedades con el sobrino de éste, Blifil pues da la casualidad de que ambos se enamorarán de la misma muchacha: Sophie Western. quien prefiere a Tom, pero parece condenada a contraer nupcias con el "recatado" sobrino. Historia de escándalos y otras liviandades en la Inglaterra del siglo XVIII.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Tony Richardson, guión adaptado y música)

'My Fair Lady' en 1965

Sinopsis: En una lluviosa noche de 1912, el excéntrico y snob lingüista Henry Higgins conoce a Eliza Doolittle, una harapienta y ordinaria vendedora de violetas. El vulgar lenguaje de la florista despierta tanto su interés que hace una arriesgada apuesta con su amigo el coronel Pickering: se compromete a enseñarle a hablar correctamente el inglés y a hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en un plazo de seis meses.

Ganadora de 8 Oscar: (mejor película, dirección para George Cukor, actor para Rex Harrison, sonido, fotografía, dirección artística, adaptación musical y diseño de vestuario)

'Sonrisas y lágrimas' ('The Sound of Music') en 1966

Sinopsis: María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Robert Wise, sonido, banda sonora y montaje)

'Un hombre para la eternidad' ('A Man for All Seasons') en 1967

Sinopsis: Para divorciarse de su esposa Catalina de Aragón (hija de los Reyes Católicos y tía del emperador Carlos V) y contraer matrimonio con Ana Bolena, Enrique VIII (1509-1547) trata de obtener el apoyo de la aristocracia y del clero. Sir Thomas Moro, uno de los más notables humanistas europeos ("Utopía", 1516), ferviente católico y hombre de confianza del monarca, se encuentra en una encrucijada: ¿debe actuar de acuerdo con su conciencia, arriesgándose a ser tachado de traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no tiene ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades?

Ganadora de 6 Oscar: (mejor película, dirección para Fred Zinnemann, actor para Paul Scofield, guion adaptado, fotografía y vestuario)

'En el calor de la noche' ('In the Heat of the Night') en 1968

Sinopsis: En una pequeña población de Mississippi, el policía Sam Wood descubre el cadáver de un industrial. Poco después, detiene en la estación a un hombre negro que, tras ser interrogado por el jefe de la policía local, Billl Gillespie, resulta ser un inspector de la policía de Filadelfia llamado Virgil Tibbs. Ambos policías deciden colaborar para investigar el asesinato.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, actor para Rod Steiger, guion adaptado, sonido y montaje)

'Oliver!' en 1969

Sinopsis: Inglaterra, siglo XIX. Oliver Twist es un pobre niño que escapa de un orfanato y llega a Londres en busca de fortuna. Allí tiene la mala suerte de ser reclutado por un granuja llamado Fagin, jefe de una banda de jóvenes ladronzuelos que roban a los transeúntes.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Carol Reed, dirección artística, banda sonora y sonido)

'Cowboy de medianoche' ('Midnight Cowboy') en 1970

Sinopsis: Soñando con el éxito como cowboy de exhibición, el joven e ingenuo tejano Joe Buck se traslada a Nueva York, donde comienza a trabajar como gigoló seduciendo a mujeres maduras de Manhattan. Joe pronto descubre que ese mundo no es como él se imaginaba, pero antes conoce a Rico "Ratso" Rizzo, un timador que lo quiere estafar.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, dirección para John Schlesinger y guion adaptado)

'Patton' en 1971

Sinopsis: Biografía del general norteamericano George S. Patton, quien, tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas de manera imparable a través de Europa.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para Franklin J. Schaffner, actor para George C. Scott, guion original, montaje, dirección artística y sonido).

'The French Connection, contra el imperio de la droga' en 1972

Sinopsis: Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería, que los conduce hasta Nicoly y Charnier, dos franceses que acaban de llegar a Estados Unidos.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para William Friedkin, actor para Gene Hackman, guion adaptado y montaje)

'El Padrino' ('The Godfather') en 1973

Sinopsis: América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, actor para Marlon Brando y guion adaptado)

'El golpe' ('The Sting') en 1974

Sinopsis: Chicago, años treinta. Johnny Hooker y Henry Gondorff son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonnegan. Para ello urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para George Roy Hill, guion original, dirección artística, diseño de vestuario, montaje y banda sonora)

'El padrino. Parte II' ('The Godfather: Part II') en 1975

Sinopsis: Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, dirección para Francis Ford Coppola, actor secundario para Robert De Niro, guion adaptado, música y dirección artística)

'Alguien voló sobre el nido del cuco' ('One Flew Over the Cuckoo's Nest') en 1976

Sinopsis: Randle McMurphy, un hombre condenado por asalto, y un espíritu libre que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, director para Milos Forman, actor para Jack Nicholson, actriz para Louise Fletcher y guion adaptado)

'Rocky' en 1977

Sinopsis: Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, dirección para John G. Avildsen y montaje)

'Annie Hall' en 1978

Sinopsis: Alvy Singer, un cuarentón bastante neurótico, trabaja como humorista en clubs nocturnos. Tras romper con Annie, reflexiona sobre su vida, rememorando sus amores, sus matrimonios, pero sobre todo su relación con Annie. Al final, llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones las que siempre acaban arruinando su relación con las mujeres.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Woody Allen, actriz para Diane Keaton y guion original)

'El cazador' ('The Deer Hunter') en 1979

Sinopsis: Tres amigos, amantes de la caza, y que trabajan como obreros en una fábrica de fundición de acero de Pennsylvania, pasan juntos las últimas horas antes de despedirse para ir a luchar como voluntarios a la guerra de Vietnam, un conflicto bélico que les cambiará a todos la vida para siempre.

5 Oscar (mejor película, dirección para Michael Cimino, actor secundario para Christopher Walken, sonido y montaje)

'Kramer contra Kramer' ('Kramer vs. Kramer') en 1980

Sinopsis: Cuando Ted Kramer, un ejecutivo de publicidad, es abandonado por su mujer, tiene que hacerse cargo por primera vez de su hijo: deberá conquistar el afecto del niño y hacer de padre y madre a la vez, sin descuidar su carrera profesional.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Robert Benton, actor para Dustin Hoffman, actriz de reparto para Meryl Streep y guion adaptado)

'Gente corriente' ('Ordinary People') en 1981

Sinopsis: Conrad acaba de salir del hospital después de haber intentado suicidarse a raíz de la muerte de su hermano en un accidente. Mantiene una relación muy tensa con su madre y vive atormentado por sentimientos de culpa. Aunque visita todas las semanas a un psiquiatra, no se siente a gusto hasta que conoce a una compañera del coro y empiezan a salir juntos.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Robert Redford, actor de reparto para Timothy Hutton y guion adaptado)

'Carros de fuego' ('Chariots of Fire') en 1982

Sinopsis: En 1920, Gran Bretaña contaba con dos atletas excepcionales: Harold Abrahams y Eric Lidell. Las razones que los movían a correr era tan diferentes como sus vidas: pertenecían a mundos distintos, cada uno tenía sus propias creencias y su propio concepto del triunfo.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, guion original, banda sonora y vestuario)

'Gandhi' en 1983

Sinopsis: Después de defender los derechos de los ciudadanos negros en Sudáfrica, Gandhi, considerando que también los hindúes son ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, los incita a sublevarse contra el Imperio Británico mediante la doctrina de la no-violencia.

Ganadora de 8 Oscar (mejor película, dirección para Richard Attenborough, actor para Ben Kingsley, guion original, montaje, fotografía, dirección artística y vestuario)

'La fuerza del cariño' ('Terms of endearment') en 1984

Sinopsis: Aurora y Emma son una madre y una hija muy unidas, pero con puntos de vista muy distintos sobre la vida. Aurora, que está viuda, es una mujer temperamental pero de buen corazón, y Emma es una joven rebelde que está deseando salir de casa e independizarse; lo malo es que para conseguirlo sigue el camino más convencional: casarse. Por su parte, Aurora tiene un romance otoñal con un ex-astronauta. A través de los años, madre e hija intentan siempre buscar la forma de soportarse y encontrar la felicidad.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para James L. Brooks, actriz para Shirley MacLaine, actor secundario para Jack Nicholson y guion adaptado)

'Amadeus' en 1985

Sinopsis: Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades.

Ganadora de 8 Oscar (mejor película, dirección para Milos Forman, actor para F. Murray Abraham, guion adaptado, dirección artística, vestuario, maquillaje y sonido)

'Memorias de África' ('Out of Africa') en 1986

Sinopsis: A principios del siglo XX, Karen contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen, un mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia con el propósito de explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra y por las gentes de Kenia. Pero también se enamora pérdidamente de Denys Finch-Hatton, un personaje aventurero y romántico a la antigua usanza, que ama la libertad por encima de todas las cosas.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para Sydney Pollack, guion adaptado, banda sonora, fotografía, dirección artística, edición de sonido

'Platoon' en 1987

Sinopsis: Un joven soldado norteamericano es enviado a la frontera entre Vietnam y Camboya para incorporarse a un pelotón. Además de la crueldad de la guerra, tendrá que sufrir las difíciles relaciones con sus camaradas.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Oliver Stone, montaje y sonido)

'El último emperador' ('The Last Emperor') en 1988

Sinopsis: Pekín, 1908. China se encuentra en plena decadencia. Pu Yi, un niño de tres años, es arrancado de los brazos de su madre, en medio de la noche, y conducido hasta la Ciudad Prohibida, donde es coronado emperador, pero tendrá que vivir recluido dentro de este recinto inaccesible.

Ganadora de 9 Oscar (mejor película, dirección para Bernardo Bertolucci, guion adaptado, dirección artística, banda sonora, sonido, vestuario, fotografía y montaje)

'Rain Man' en 1989

Sinopsis: Charlie Babbitt, un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre, se entera de que el beneficiario es su hermano Raymond, un autista al que no conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un largo viaje a través de los Estados Unidos. Al principio, a Charlie, el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcierta, pero, poco a poco, aprenderá a conocerlo y a quererlo.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Barry Levinson, actor para Dustin Hoffman y guion original)

'Paseando a Miss Daisy' ('Driving Miss Daisy') en 1990

Sinopsis: Miss Daisy es una antipática y autoritaria profesora jubilada de 72 años. Tras sufrir un accidente conduciendo su coche, su hijo, temiendo por la vida de su madre, contrata a un chófer negro para que la lleve de paseo. Al principio, la desconfianza de la anciana respecto al tranquilo conductor es absoluta.

4 Oscar (mejor película, actriz para Jessica Tandy, guion adaptado y maquillaje)

'Bailando con lobos' ('Dances with Wolves') en 1991

Sinopsis: Tras la Guerra de Secesión (1861-1865) y en plena colonización del Oeste (1785-1890), el desencantado teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios sioux; así es como conoce a "En pie con el puño en alto", una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutua.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para Kevin Costner, guion adaptado, montaje, fotografía, banda sonora y sonido)

'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs') en 1992

Sinopsis: El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Jonathan Demme, actriz para Jodie Foster, actor para Anthony Hopkins y guion adaptado)

'Sin perdón' ('Unforgiven') en 1993

Sinopsis: William Munny es un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que tiene dificultades económicas para sacar adelante a su hijos. Su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de un viejo colega y de un joven inexperto, Munny tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Clint Eastwood, actor de reparto para Gene Hackman y montaje)

'La lista de Schindler' ('Schindler's list') en 1994

Sinopsis: Oskar Schindler, un hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes (1939), consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su gerente, también judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empresa.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, dirección para Steven Spielberg, guion adaptado, fotografía, banda sonora, montaje y dirección artística)

'Forrest Gump' en 1995

Sinopsis: Forrest Gump sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante en su vida.

Ganadora de 6 Oscar: (mejor película, dirección para Robert Zemeckis, actor para Tom Hanks, guion adaptado, montaje y efectos visuales)

'Braveheart' en 1996

Sinopsis: En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace es un joven escocés que regresa a su tierra despues de muchos años de ausencia. Siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con un tío suyo.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Mel Gibson, fotografía, sonido y maquillaje)

'El paciente inglés' ('The English Patient') en 1997

Sinopsis: Un hombre herido viaja en un convoy sanitario por una carretera italiana, pero su estado es tan grave que tiene que quedarse en un monasterio deshabitado y semiderruido, donde se encarga de cuidarlo Hana, una enfermera canadiense. Aunque su cuerpo está totalmente quemado a consecuencia de un accidente sufrido en África, tiene todavía ánimo para contarle a Hana la trágica historia de su vida.

Ganadora de 9 Oscar (mejor película, dirección para Anthony Minghella, actriz de reparto para Juliette Binoche, banda sonora, fotografía, dirección artísitca, montaje, sonido y vestuario)

'Titanic' en 1998

Sinopsis: Jack, un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo conoce a Rose, una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación. Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima hacia un inmenso iceberg.

Ganadora de 11 Oscar (mejor película, dirección para James Cameron, fotografía, dirección artística, vestuario, sonido, montaje, edición de sonido, efectos visuales, canción y banda sonora)

'Shakespeare in Love' en 1999

Sinopsis: Londres, 1593, reinado de Isabel I Tudor. William Shakespeare, joven dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala racha por la que está pasando su carrera. Por mas que lo intenta y, a pesar de la presión de los productores y de los dueños de salas de teatro, no consigue concentrarse en su nueva obra: "Romeo y Ethel, la hija del pirata". Lo que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella Lady Viola, con la que mantiene un romance secreto. Ahora bien, ella guarda dos secretos que él debe descubrir.

Ganadora de 7 Oscar (mejor película, actriz para Gwyneth Paltrow, actriz secundaria para Judi Dench, guion original, banda sonora, dirección artística y vestuario)

'American Beauty' en 2000

Sinopsis: Lester Burnham, un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer Carolyn, despierta de su letargo cuando conoce a la atractiva amiga de su hija, a la que intentará impresionar a toda costa.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Sam Mendes, actor para Kevin Spacey, guion original y fotografía)

'Gladiator' en 2001

Sinopsis: En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo, que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, actor para Russell Crowe, vestuario, sonido y efectos visuales)

'Una mente maravillosa' ('A Beautiful Mind') en 2002

Sinopsis: Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el brillante estudiante John Forbes Nash llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, al que sólo comprende su compañero de cuarto.

Por fin, Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. Alicia Lardé, una de sus alumnas, lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las de las matemáticas. Gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar códigos es reclutado por Parcher William, del departamento de Defensa, para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Ron Howard, actriz de reparto para Jennifer Connelly y guion adaptado)

'Chicago' en 2003

Sinopsis: Narra la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo que, tras asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso y apuesto abogado. La promesa de aventura y oportunidad que ofrece la Ciudad de los Vientos deslumbra a Roxie Hart, una inocente y extrovertida cantante que sueña con cantar y bailar para salir de su vida gris. Su sueño es seguir los pasos de oro de Velma Kelly, cantante de vodevil.

Roxie consigue que su deseo se haga realidad cuando algunas actitudes equivocadas las hacen aterrizar a ambas, la estrella y la aspirante, en la prisión, a causa de distintos cargos por asesinato. Bajo el ladino cuidado de la guardiana Morton en la prisión, Roxie se encuentra con el legendario abogado Billy Flynn, quien acuerda hacerse cargo del caso por una suma cuantiosa. La carrera de Roxie explota, para mortificación de su mentor. Pero la inteligente Miss Kelly nos reserva algunas sorpresas para el segundo acto...

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, actriz de reparto para Catherine Zeta-Jones, vestuario, dirección artística, montaje y sonido)

'El señor de los anillos: El retorno del rey' ('The Lord of the Rings: The Return of the King') en 2004

Sinopsis: Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra Gondor. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del Destino.

Ganadora de 11 Oscar (mejor película, dirección para Peter Jackson, guion adaptado, dirección artística, maquillaje, vestuario, banda sonora, canción original, sonido, efectos visuales y montaje)

'Million Dollar Baby' en 2005

Sinopsis: Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie Dunn regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador que es además su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald, una voluntariosa chica que quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo.

Pero lo que más desea y necesita es que alguien crea en ella. Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap. Finalmente, convencido de la inquebrantable determinación de Maggie, Frankie decide entrenarla.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Clint Eastwood, actriz para Hilary Swank y actor de reparto para Morgan Freeman)

'Crash' en 2006

Sinopsis: El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en Los Ángeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, un acaudalado matrimonio negro... Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida de los habitantes de Los Ángeles.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, guion original y montaje)

'Infiltrados' ('The Departed') en 2007

Sinopsis: El Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad de Boston. La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello, el poderoso jefe de la mafia irlandesa. El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy Costigan. Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, Colin Sullivan, sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de Investigaciones Especiales, grupo de élite cuya misión también es acabar con Costello. Lo que nadie sabe es que Colin es un topo infiltrado en la policía por el propio Costello.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Martin Scorsese, guion adaptado y montaje)

'No es país para viejos' ('No Country for Old Men') en 2008

Sinopsis: En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss (Josh Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para los Hermanos Coen, actor secundario para Javier Bardem y guion adaptado)

'Slumdog Millionaire' en 2009

Sinopsis: Jamal Malik es un adolescente pobre de los suburbios de Bombay que participa en la versión hindú del popular programa "¿Quién quiere ser millonario?". A punto de conseguir 20 millones de rupias, que es el premio máximo del concurso, el joven es interrogado por la policía, que sospecha que está haciendo trampas. Pero para cada una de las preguntas, Jamal tiene una respuesta.

Ganadora de 8 Oscar (mejor película, dirección para Danny Boyle, guion adaptado, banda sonora, canción original, fotografía, montaje y mezcla de sonido)

'En tierra hostil' ('The Hurt Locker') en 2010

Sinopsis: En Irak, una unidad de élite de artificieros norteamericanos actúa en una caótica ciudad donde cualquier persona puede ser un enemigo y cualquier objeto, una bomba. El jefe del grupo, el sargento Thompson, muere en el transcurso de una misión y es sustituido por el impredecible y temerario sargento William James. Cuando falta poco para que la brigada sea relevada, el imprudente comportamiento de James hará que dos de sus subordinados, se planteen seriamente el riesgo que corren.

Ganadora de 6 Oscar (mejor película, dirección para Kathryn Bigelow, guion original, montaje, mezcla de sonido y edición de sonido)

'El discurso del rey' ('The King's Speech') en 2011

Sinopsis: El duque de York se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, un experto logopeda que intentó, empleando una serie de técnicas poco ortodoxas, eliminar este defecto en el habla del monarca.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Tom Hooper, actor para Colin Firth y guion original)

'The Artist' en 2012

Sinopsis: Hollywood, 1927. George Valentin es una gran estrella del cine mudo a quien la vida le sonríe. Pero con la llegada del cine sonoro, su carrera corre peligro de quedar sepultada en el olvido. Por su parte, la joven actriz Peppy Miller, que empezó como extra al lado de Valentin, se convierte en una estrella del cine sonoro.

Ganadora de 5 Oscar (mejor película, dirección para Michel Hazanavicius, actor para Jean Dujardin, banda sonora y vestuario)

'Argo' en 2013

Sinopsis: Irán, año 1979. Cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán es ocupada por seguidores del Ayatolá Jomeini para pedir la extradición del Sha de Persia, la CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación para rescatar a seis diplomáticos estadounidenses que se habían refugiado en la casa del embajador de Canadá. Con este fin se recurrió a un experto en rescatar rehenes y se preparó el escenario para el rodaje de una película de ciencia-ficción, de título "Argo", en la que participaba un equipo de cazatalentos de Hollywood. La misión: ir a Teherán y hacer pasar a los diplomáticos por un equipo de filmación canadiense para traerlos de vuelta a casa.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, guion adaptado y montaje)

'12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave') en 2014

Sinopsis: Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación. Pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia.

Ganadora de 3 Oscar (mejor película, actriz de reparto para Lupita Nyong'o y guion adaptado)

'Birdman' en 2015

Sinopsis: Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan Thomson trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor.

Ganadora de 4 Oscar (mejor película, dirección para Alejandro González Iñárritu, guion original y fotografía)

'Spotlight' en 2016

Sinopsis: En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachussets. La publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución.

Ganadora de 2 Oscar (mejor película y guion original)

'Moonlight' en 2017

Sinopsis: Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chirón tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y su barrio.

Ganadora de 3 Oscar: (mejor película, actor de reparto para Mahershala Ali y guion adaptado)

