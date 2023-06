'Rebel Moon': Zack Snyder tuvo que dividir su nueva película en dos por petición de Netflix y ya podemos ver sus prometedoras primeras imágenes

Como fiel devoto de la santa iglesia de Zack Snyder, es totalmente comprensible que una de las fechas que tengo marcadas en rojo en el calendario de este 2023 sea el 22 de diciembre. Ese día, casi como un regalo prenavideño prefecto, Netflix estrenará 'Rebel Moon'; lo nuevo del director tras su marcha del DC Universe por todo lo alto con su versión definitiva de 'La liga de la justicia'.

Dos por el precio de una

No obstante, lo que recibiremos a finales de año será sólo la primera parte de la épica espacial de Snyder, concebida originalmente como un solo largometraje de unas tres horas de duración. Así lo ha confesado la productora Deborah Snyder en el reportaje dedicado al proyecto que ha publicado Vanity Fair a modo de aperitivo:

"Originalmente, el guión era una sola película, pero era 'estilo Zack'. Tenía 172 páginas"

Las matemáticas del mundo del guión cinematográfico nos dicen que 172 páginas equivaldrían, aproximadamente, a 172 minutos en pantalla —probablemente algo más según lo detallada que sea la escritura de las escenas de acción—, y esta extensión preocupaba especialmente al mandamás de la división de películas de Netflix, Scott Stuber.

"Stuber estaba en plan: 'En el servicio, las películas de menos de dos horas funcionan mucho mejor por algún motivo', aunque puedes ver del tirón una serie de ocho episodios. Zack dijo: 'Si me pides que lo haga en menos de dos horas, perderá toda la personalidad. No te importarán estos personajes. Es una historia sobre cómo las personas pueden cambiar, la redención y por qué estás dispuesto a luchar...' Así que dijo: '¿Qué tal si te doy dos películas?'".

En un mundo que, tal y como matiza Snyder, se hacen maratones con series de unas ocho horas de duración, no debería haber problema con estrenar un filme de 180 minutos. Pero, claro, en estos tiempos que corren, las estadísticas y los algoritmos están por encima de la creatividad.

Por el momento no ha trascendido fecha de estreno para la segunda mitad de 'Rebel Moon', cuyo presupuesto total se estima en 166 millones de dólares —a 83 millones por cinta—, pero Snyder es optimista y cree que no se demorará en exceso: "No será mucho más tarde. Netflix puede hacer cosas que los estudios tradicionales no en lo que respecta a lo cercanos que pueden ser los estrenos de las películas".

Sea como fuere, os dejo con un buen puñado de imágenes del First Look de Vanity Fair, en las que podemos ver campos de trigo, hombres cubiertos de sudor, oficiales de las SS del espacio exterior y abdominales marca de la casa. Hay que querer al bueno de Zack.

First Look de 'Rebel Moon'

