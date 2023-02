El thriller español que está arrasando en Netflix bebe de 'Seven' pero no llega a sucedáneo de 'Baztán': un misterio visualmente cuidado que junta COVID y tensión rural

Cuánto hay de profecía autocumplida en determinados éxitos de Netflix. Es cierto que estar presente en el menú inicial de la plataforma no garantiza el pelotazo, pero nunca hay que infravalorar el poder de la conveniencia sobre las cualidades de posible interés. Que los thrillers españoles triunfen de manera consistente arrojan la conclusión de que o bien tenemos una industria infalible o que son la opción menos complicada.

No obstante, suelen causar sensación ya estrenados. En ese aspecto, 'Infiesto' se presentaba como algo bastante diferente porque su tráiler llamó la atención de manera muy intensa. Su contexto pandémico daba una capa interesante a un misterio en la España rural que debía ser resuelto por la pareja de detectives. El resultado a nivel de visualizaciones ha sido innegable. El resultado cinematográfico es más cuestionable.

Un mal flota en el ambiente

Situada en los primeros días de la pandemia de la COVID-19, dos inspectores tienen que dirigirse a un pueblo asturiano a investigar la aparición de una joven que se había dado por muerta. El desarrollo de su trabajo le llevará a rincones muy oscuros de los montes del norte de España y también por las regiones mineras, mostrando que la enfermedad no es el único mal flotando en el ambiente.

Esto último resulta más una promesa que una realidad. Patxi Amezcua ofrece un thriller que trata de distinguirse de manera clara de otras producciones medias de la plataforma. La fotografía de Josu Inchaustegui da una textura y color especial a 'Infiesto', una gran e inesperada cualidad viendo como la mayoría de originales terminan pareciéndose tanto entre sí que parece un universo compartido.

Es una decisión que sin duda se agradece, y hace que sus ambiciones de ser una heredera cañí de 'Seven' no caigan en saco del roto. Al menos, no del todo. Su pareja de detectives nos da bien de la mano para entrar en este mundo, pero también cae demasiado en lo funcional. El desarrollo de su misterio, con sus cartas pegadas al pecho, no resulta nada demasiado especial y hasta llega a resultar contraproducente.

'Infiesto': thriller ágil pero desaprovechado

El contexto pandémico resulta también una decisión caprichosa. Incluso con la coartada de tratarse de los primeros días del Estado de alarma, resulta imposible la suspensión de la incredulidad ante ciertos comportamientos relativos a esta pandemia, dando la sensación de que es un elemento introducido a posteriori que no se ha podido introducir de manera orgánica.

Su manera de avanzar llega en ocasiones a resultar algo atropellada, no queriendo dar espacio para el aburrimiento pero matando cualquier posibilidad de drama interesante. Le sirve para no agotar, cumpliendo con su cometido en 96 minutos, pero también dejando la misma sensación de usar y tirar que podemos encontrar en otras películas como las de la trilogía del Baztán. Una oportunidad desaprovechada para dar algo realmente diferente dentro de Netflix.

