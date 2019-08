De 'Cobra Kai' a 'Weird City': Youtube ofrece gratis sus series y películas desde el 24 de septiembre

Han tardado un poco desde que supimos que sería el próximo movimiento de la plataforma pero por fin hay fecha. A partir del 24 de septiembre, todas las series de Youtube Originals pasarán a ser gratuitas. Así lo ha anunciado la propia plataforma a través de su centro de asistencia.

Esto quiere decir que a partir de ese día los usuarios normales de Youtube podrán acceder a ver series como 'Cobra Kai', cuya segunda temporada acaba de estrenarse, 'Weird City' y 'Wayne', entre otras. Eso sí... esto viene con truco: no todas las series, no en el momento del estreno y con publicidad.

Youtube híbrido

Esto por un lado parece un paso atrás de lo que se dijo en su momento pero responde a la necesidad por ofrecer algo a cambio de mantener a los clientes de Youtube Premium, modelo que no desaparece. Los suscriptores tendrán acceso a todo el contenido, cuando se estrene y con posibilidad de descargar.

Por el contrario, los que no paguemos Youtube Premium estaremos sujetos a los designios de la compañía. Podremos disfrutar de series, películas y programas pero advierten que "puede que solo algunos episodios estén disponibles para verlos en streaming en cualquier momento".

La verdad sea dicha el tener que esperar y verlo con publicidad me parece un buen trato a cambio de no pagar por ver Youtube. Eso en el caso de que lo que me encuentre sea un catálogo razonable y no tres o cuatro episodios de series aleatorias.

Hay que reconocer que la media de las series que podríamos considerar "punta de lanza" de Youtube Originals es bastante estimulante. Tanto 'Cobra Kai' como 'Wayne' son seriones y 'Weird City' tiene buenas críticas; 'Origin' es otro cantar, eso sí.