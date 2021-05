¿El fin de FOX España? Disney anuncia el cierre de cien canales internacionales para reforzar Disney+ y Star

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. 2021 parece ser el fin de una era en la estrategia televisiva de Disney. Y esta estrategia está viniendo en forma de cierre de cien canales internacionales de la compañía cara a reforzar Disney+ y su marca Star. Esto podría traducirse en el cierre de FOX España y otros canales de pago en nuestro país.

Así lo ha confirmado el propio Bob Chapek en una conferencia de medios y tecnología para JP Morgan, en la que asegura que estos cien canales se unirían al listado de treinta ya clausurados. La idea es migrar la gran mayoría del contenido a Disney+, que es el eje central del entretenimiento directo al consumidor.

De hecho la noticia, recogida por Bloomberg, viene días después de enterarnos del cierre de FOX en Reino Unido, que se une así a la treintena de canales que han dejado de emitir desde el aterrizaje de la plataforma (aquí en España Disney XD fue la baja principal). La cosa parece ir en esa dirección en nuestro país y desde Espinof nos hemos intentado poner en contacto con Disney. Al momento de la publicación, no hemos logrado respuesta.

Priorizando el streaming

Aquí imaginamos que va a depender (más el cuándo que el qué) de temas de contratos y licencias de cada mercado internacional. Sobre todo la sinergia entre canales y plataforma (en algunos mercados los beneficios de los canales ayudan a pagar la programación de Disney+).

En nuestro país en concreto, FOX España es uno de los canales no deportivos de pago más vistos, con un estable 0.3% de cuota total de toda la televisión lineal. Un dato que el pasado mes de abril compartió con su competencia directa de Calle 13 (NBCUniversal) y TNT (WarnerMedia), conformando cierto triunvirato en el mercado del pago solo por detrás de Movistar+ LaLiga y Liga de Campeones. Fox Life, su cadena hermana, ronda el 0.1%.

La verdad es que la estrategia de programación de Star parecía ir tirando ya por esa deriva de ir despojando de sus canales lineales de ofertas potentes. Ahí tenemos el caso de la temporada 17 de 'Anatomía de Grey', que ha pasado a ser exclusiva de Disney+ en vez de estrenarse en Fox Life.

En el caso contrario tenemos a 'New Amsterdam', cuya nueva temporada se verá en exclusiva en FOX España. Aquí el dato clave es que la serie protagonizada por Ryan Eggold es producción de NBCUniversal y no de Disney. Por lo que de momento parece que están moviéndose en la dirección de priorizar las producciones "no propias" para el canal.