HBO, HBO España y HBO Max: guía rápida para entender las distintas plataformas de WarnerMedia y qué llega a nuestro país

El jueves saltaba la noticia. Bueno, la confirmación más bien. En el segundo semestre de 2021 HBO Max, la megaplataforma de streaming de WarnerMedia aterrizaría en Europa. Pero, un momento, ¿qué es eso y en qué afectará a mi suscripción a HBO España?, ¿es televisión, es HBO o es otra cosa? Para aclarar algunos conceptos que pueden causar duda, en Espinof hemos preparado esta miniguía.

¿Qué es HBO?

HBO son las siglas de Home Box Office (literalmente Taquilla doméstica), un canal de pago estadounidense de modelo "premium", propiedad de WarnerMedia. Es decir, no entra con la suscripción normal a la televisión por cable (tan obligada en Estados Unidos) sino que hay que pagar un extra.

Es un canal lineal que se distinguía por emitir los últimos estrenos de cine y deportes (como boxeo) y en los 90 fue transformando su modelo con series de prestigio (desde 'Los Soprano' hasta 'Juego de Tronos'). Para hacer una pequeña analogía a la televisión española, lo más parecido que hemos tenido nosotros es el modelo de Canal+.

HBO a su vez tiene varios canales hermanos y servicios como Cinemax y HBO Now, la plataforma de streaming nutrida del catálogo propio del canal. Quiero que os quedéis con ese concepto, porque es clave a la hora de hacer la distinción. HBO es un canal de televisión.

¿Qué es HBO España?

Pero viajemos fuera de las fronteras de Estados Unidos. Donde el canal tiene varias estrategias. En Latinoamérica y Asia, por ejemplo, existe un modelo lineal. Sin embargo, en Europa han optado por la OTT en varios territorios. HBO España es una plataforma de vídeo bajo demanda por suscripción basado en el modelo que la marca tiene en los países escandinavos (HBO Nordic).

HBO España tiene gran parte del catálogo de series y películas originales de HBO USA (faltan cosillas) y, además, producciones externas tanto de Warner Media como de otras productoras y distribuidoras nacionales e internacionales. Las producciones propias originales de HBO (el canal), Cinemax y, en este último año, HBO Max tienen aquí su destino en España.

¿Qué es HBO Max?

A pesar de su nombre, HBO Max no es HBO con esteroides. Es una plataforma de streaming de vídeo bajo demanda por suscripción que aglutina el brazo de entretenimiento de WarnerMedia. No solo el canal HBO sino que ahí van el catálogo de todos los canales de televisión lineales (y otras plataformas) propiedad de Warner: Cartoon Network, TBS, TNT, [Adult Swim], The CW, DC Universe, etcétera. Además de algunos originales como 'The Flight Attendant', por poner el último ejemplo.

Han usado la marca de prestigio para no llamarla Warner+, WB+ o algo similar. Es la casa para las producciones, series y películas de Warner Bros y WBTV y es en donde la major ha puesto todos sus esfuerzos y que lleva desde el pasado abril funcionando en Estados Unidos y ahora prepara su salto internacional.

HBO Max llegará a Europa en 2021, ¿tendremos dos HBO?

No. O al menos tanto las declaraciones el pasado jueves de Andy Forssel, responsable de HBO Max Global, como la escueta nota de prensa de HBO España no hace pensar que vayamos a tener duplicidad de servicios. Literalmente habla de una actualización de las plataformas presentes en toda Europa hacia HBO Max. En Latinoamérica será parecido en cuanto a que sustituiría también a la plataforma de streaming (que no a los canales lineales).

Es decir, en algún momento sin determinar del año que viene HBO España pasará a ser HBO Max y desaparecería. Los detalles son parcos, pero podemos asumir que tendremos cambio en el precio de suscripción (en Estados Unidos cuesta 14,99 dólares) y que nos tocará o bien actualizar la aplicación o bien cambiarla por completo por la de HBO Max, lo cual va a ser toda una alegría.

Entonces, esto qué cambia en cuanto al contenido

Esto es donde realmente la cosa va a ser compleja, ya que los derechos internacionales y globales son un cacao bastante curioso. Desde hace un tiempo Warner está moviendo a HBO España (y canales de la casa como TNT, véase 'Raised by wolves') la mayoría de las nuevas series que distribuyen en vez de venderlas a otras plataformas como Netflix y Movistar+.

Pero aún así habrá contenidos con los que no podrán hacerse, al menos de inmediato. Es el caso de series de The CW como 'Riverdale', cuya primera ventana está en Movistar+ y luego en Netflix que tiene la distribución global de la serie.

Las películas (unos 1300 títulos) también tienen su problemática en este sentido. Actualmente los diferentes títulos de DC, por decir la marca potente del momento, pululan por varias plataformas ('Aquaman' en Amazon Prime). Por otro lado, en principio la estrategia de estrenar las nuevas películas el mismo día que en cines parece limitarse, a día de hoy, a Estados Unidos.