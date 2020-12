HBO Max llegará a Europa y Latinoamérica en la segunda mitad de 2021: Warner va a por todas para competir con Netflix y Disney+

Warner ha desvelado una de las grandes incógnitas para los amantes del entretenimiento en casa: HBO Max, su ya no tan nueva plataforma de streaming -su debut en Estados Unidos tuvo lugar el pasado mes de mayo-, llegará a Europa y Latinoamérica en el segundo semestre de 2021.

El anuncio se ha realizado durante una charla en la WebSummit 2020 en la que Andy Forssell, ejecutivo de HBO Max Global, ha señalado que en la segunda mitad de 2021 se comenzará a actualizar los diferentes servicios de streaming de HBO existentes en Europa, prometiendo duplicar la cantidad de contenido, destacando el objetivo de conseguir un servicio global.

Este movimiento por parte de Warner no deja de ser un puñetazo encima de la mesa para conseguir mejorar unos datos de suscriptores un tanto decepcionantes y poder ser un verdadero rival para Netflix y un Disney+ en claro ascenso. De hecho, en Estados Unidos va a eliminar su periodo de prueba gratuito en un claro movimiento para que la llegada de 'Wonder Woman 1984' en paralelo a los cines cause un aumento importante en el número de clientes.

Una apuesta a lo grande

Recordemos que Warner también ha anunciado hace apenas unos minutos que el caso de la película protagonizada por Gal Gadot no va a ser puntual y que todas las películas que va a lanzar en 2021, incluyendo títulos tan esperados como 'Matrix 4' o 'Dune', llegarán a HBO Max sin coste adicional al mismo tiempo que a las salas.

La gran duda está ahora en saber hasta qué punto el catálogo de HBO Max puede ser global, porque ya ha vendido los derechos de algunas de sus producciones fuera de Estados Unidos -aunque otras, como el episodio especial de 'El príncipe de Bel-Air', siguen sin hogar-. Eso sí, dudo que haya sido a perpetuidad, por lo que antes o después recuperará el control sobre esos títulos.

Como bien destacan nuestros compañeros de Xataka, en la charla se hizo especial hincapié en la idea de intentar que HBO Max aglutine todo el contenido de DC también fuera de Estados Unidos. Más allá de eso hay múltiples posibilidades de lo que podría llegarnos a España, incluyendo, entre otros, TCM, The CW, New Line, Cartoon Network, Adult Swim o Crunchyroll.

Eso sí, por ahora no han dado muchos detalles concretos, por lo que no queda otra que esperar a saber cuál es exactamente el plan en España. Se promete mucho más contenido, ¿pero cómo afectará eso al precio? En Estados Unidos ya están ofreciendo un plan de 6 meses con un 22% sobre ir pagando mes a mes, pero lo primero realmente importante es si esa actualización de HBO España hará aumentar la cuota mensual y en qué cantidad...