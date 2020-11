'Wonder Woman 1984' se estrenará en HBO Max sin coste adicional a la vez que en los cines de Estados Unidos estas Navidades

La industria de Hollywood estaba esperando con impaciencia la decisión de Warner con 'Wonder Woman 1984', el ultimo gran estreno de lo que quedaba de 2020. Pues bien, acaban de soltar la bomba, ya que la película se estrenara en los cines de Estados Unidos al mismo tiempo que llega a la plataforma HBO Max.

En concreto, será el 25 de diciembre cuando los espectadores norteamericanos puedan ver esta esperada secuela protagonizada por Gal Gadot, estando disponible durante un mes sin coste adicional para los suscriptores de HBO Max. Buena jugada para intenta conseguir mas clientes y de paso contraatacan el movimiento de Disney de lanzar 'Soul' en Disney+ ese mismo día.

Eso si, Warner no se olvida de que HBO Max no esta disponible en infinidad de países, por lo que en el mercado internacional sí que se estrenará en cines, adelantando la fecha al 16 de diciembre. Nueve días de margen para intentar conseguir arrasar en taquilla antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Es cierto que no es la primera vez que Warner hace algo así durante la pandemia, pues hace apenas unas semanas ya lanzó 'Las brujas (de Roald Dahl)' en HBO Max en Estados Unidos, pero el coste de 'Wonder Woman 1984' es mucho mayor -se habla de un presupuesto de 200 millones de dólares- y con el riesgo añadido de cómo puede impactar eso al futuro de la franquicia.

El mensaje de Patty Jenkins

No nos olvidemos de que 'Wonder Woman' tuvo unos ingresos mundiales de 821 millones de dólares y todo apuntaba a que esta segunda entrega iba a ser otro gran éxito. La cuestión es que había que tomar una decisión y Warner parece que es la única que está prefiriendo no seguir retrasando todos sus grandes estrenos. La propia Patty Jenkins, directora de la película, lo ha explicado en su cuenta de twitter de la siguiente manera:

El tiempo ha llegado. En algún momento has de elegir compartir cualquier amor o alegría que tengas para dar por encima de cualquier otra cosa. Nos encanta nuestra película y nuestros fans, así que esperamos que nuestra película traiga un poco de alegría y alivio a todo el mundo estas navidades.

Vedla en cines allí donde sea seguro -¡echad un ojo al gran trabajo de las salas para conseguirlo!-, y disponible en la seguridad de vuestra casa en HBO MAX para aquellos que no. Felices fiestas para todos. Esperemos que disfrutéis nuestra película tanto como nosotros disfrutamos haciéndola.

