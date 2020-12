'Dune', 'Matrix 4' y todas las películas de Warner de 2021 se estrenarán simultáneamente en salas y HBO Max sin coste adicional a suscriptores

Bomba de Warner Bros hoy. Tras el anuncio de que 'Wonder Woman 1984' se lanzará en HBO Max el día de Navidad por un compromiso limitado de un mes en la plataforma, (además de un estreno simultáneo en cines donde estén abiertos), Collider informa de que el estudio ha anunciado que todas sus películas de 2021 seguirán ese mismo modelo de estreno.

Estamos hablando de que películas como 'Dune', 'Matrix 4' o 'Godzilla vs. Kong' se lanzarán en cines en todo el mundo, pero al mismo tiempo que el estreno en cines nacional, las películas también se retransmitirán en HBO Max pero, ojo, solo durante durante un mes. Cuando termine ese período, la película dejará la plataforma y seguirá estando disponible en los cines de todo el mundo, y luego seguirá el camino habitual en todas las ventanas de distribución que se aplican a los títulos.

