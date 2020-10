Primer vistazo a 'Expediente Warren 3: Obligado por el diablo', la nueva secuela de la franquicia de terror de James Wan

James Wan está volcado en caldear el ambiente lo máximo posible de cara al inminente Halloween que se "celebrará" —por decir algo— este mismo fin de semana. Si hace un par de días el director malayo compartía su aterrador diseño original del demonio Valak hoy ha presentado un primer vistazo a 'Obligado por el diablo': la tercera entrega de la saga 'Expediente Warren'.

El aperitivo tiene la forma de un vídeo de media hora titulado 'Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind the Scenes', en el que se repasa la historia de la franquicia protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga —spin offs incluidos—, y que concluye calentando motores de cara al estreno, previsto para el verano del próximo 2021.

Dirigida por Michael Chaves, director de la irregular 'La Llorona', 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' nos llevará a los años 80 de la mano de Ed y Lorraine Warren para explorar el caso real de Arne Cheyenne Jackson; un hombre que intento defenderse a si mismo en un juicio por homicidio argumentando que en el momento de los hechos estaba siendo víctima de una posesión demoníaca.

En el vídeo, James Wan justifica este cambio de aires en la nueva secuela alegando que "Quería que 'The Conjuring 3' se alejase de todo el planteamiento de casa encantada de las dos primeras películas. Debía estar en un nivel muy diferente, algo que nunca hubiésemos explorado en el mundo de 'Conjuring'". Algo que Patrick Wilson reafirma, afirmando que estamos ante "un viaje muy diferente de lo que hemos estado en otros filmes de 'The Conjuring'".

A día de hoy, 'Expediente Warren: Obligado por el diablo' tiene su fecha de estreno española fijada en el 4 de junio de 2021.