'Friends: The Reunion': HBO Max anuncia la fecha de estreno del esperado reencuentro y ¡ya tenemos un primer adelanto!

¡Atención! que el sexteto favorito del mundo entero prepara su inminente regreso. Después de años y años de rumores y un año después de que la pandemia trastocara los planes para ello, HBO Max ha anunciado que estrenará 'Friends: The Reunion' el próximo 27 de mayo.

Así pues solo nos quedan un par de semana para poder ver de nuevo en acción a los protagonistas de la mítica sitcom: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer de nuevo en el plató que les hizo crecer de actores más o menos desconocidos a super estrellas.

They'll be there for us

El plan original era rodar en febrero de 2020, pero finalmente se ha retrasado todo un año hasta el marzo pasado. Ben Winston ha sido el encargado de dirigir este reencuentro (incidimos en ello, no se trata de un capítulo especial), que cuenta con Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, los creadores de la serie, como productores ejecutivos.

No ha trascendido si este especial se podrá ver fuera de Estados Unidos. De momento desde HBO España no se han pronunciado al respecto. De momento no tendría demasiada esperanza sobre ello ya que no parece estar llegando ninguno de los reencuentros producidos los últimos meses (el de 'El Ala Oeste' o el de 'El Príncipe de Bel-Air', por ejemplo, están inéditos).

'Friends: The Reunion' cuenta con la participación de invitados de la talla de David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.