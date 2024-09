Es la película de terror con uno de los finales más alucinantes de la historia: revive gratis en streaming la presentación de uno de los grandes iconos del género del siglo XXI

Por estas fechas el año pasado llegaba a los cines 'Saw X', una secuela aplaudida pque funciona al mismo tiempo como continuación de la primera entrega y como precuela de la segunda. Una ocurrencia imprescindible para poder volver a contar con Tobin Bell dando vida al emblemático Jigsaw. Mientras se pone en marcha 'Saw XI', y con Halloween a la vuelta de la esquina, quizá te apetezca recuperar la original 'Saw' estrenada en .

La primera película se encuentra en alquiler en el catálogo de Prime Video en España, pero también la puedes ver gratis en streaming a través de AMC Selekt (aprovechando la prueba gratis de la suscripción de 7 días).

Llama la atención que un título tan importante para el género como 'Saw' no estuviera aún en el catálogo de ninguna plataforma en nuestro país, sobre todo cuando el resto de entregas de la franquicia también pueden verse en Amazon. También es posible que simplemente hayan renovado sus derechos, pero más de una vez he navegado entre su catálogo de cine de terror buscando algo para ver y no recuerdo haberme cruzado antes con ella.

Un efectivo y sádico pasatiempo

años después, convertida en todo un título de culto y con Halloween a la vuelta de la esquina, cualquier día es bueno para recuperarla y revivir la presentación de uno de los grandes iconos del género del siglo XXI. La contundencia de los sádicos juegos a los que son sometidos sus protagonistas (aunque la escena más mítica de la película no los tenga a ellos como protagonistas) y ese alucinante final siguen siendo lo más llamativo de este primer largometraje dirigido por James Wan.

No me cabe duda de que 'Saw' no es la mejor película de la amplía filmografía de Wan pero sigue siendo un pasatiempo sádico a tener muy en cuenta. Es verdad que algo más de medios le hubiese venido bien a 'Saw', pero el guion de Leigh Whannell, que también da vida a uno de los dos protagonistas de la función, sabe poner las semillas para que James Wan nos regale varios momentos inolvidables, mientras que siempre es una alegría ver en pantalla a Cary Elwes.

Como ya sabréis todos, 'Saw' fue un auténtico fenómeno, logrando superar los 100 millones de dólares en taquilla cuando su presupuesto había sido de apenas 1 millón. No tardarían en llegar las secuelas y si tuviera que elegir, yo creo que (a falta de ver lo que están preparando en la entrega número 11) 'Saw 3' es la mejor de todas sus continuaciones, ¿y vosotros?

