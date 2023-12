'Saw XI' confirma su fecha de estreno y demuestra que la saga sigue su baño de sangre sin importarle las críticas negativas

Era cuestión de tiempo. De hecho, no creo que nadie creyera que con 'Saw X' Lionsgate fuera a aceptar que la saga ya había llegado al tope y no daba para más, sobre todo teniendo en cuenta que cada película continúa dando (mucho) dinero. Y, claro, ya han anunciado la undécima entrega, 'Saw XI', que se proyectará en cines el 27 de septiembre de 2024, justo a tiempo para arañar algo de público en Halloween.

Vamos a jugar a un juego

Jigsaw nunca saca el 'Catán' o el 'Exploding Kittens', no: sus juegos siempre tienen peligro de muerte, como a estas alturas sabemos todos. En su vigésimo año desde la película original de James Wan la saga se enfrenta al riesgo de hacer una nueva película en un año exacto, el mismo periodo de tiempo que tardaban en hacer cada secuela desde la segunda hasta la séptima. Buenos tiempos.

De momento, el perfil de Instagram de la saga, siempre juguetón, solo ha confirmado la existencia del proyecto con un póster, y no sabemos qué nombres estarán atados a él. Hay que tener en cuenta que Kevin Greutert dijo que la más que decente 'Saw X' era una película que no tendría secuelas directas, así que lo más probable es que sigan contando las matanzas de Mark Hoffman, que lleva en la franquicia desde la tercera entrega y al que, más allá de la postcréditos de la última película, no veíamos desde 2009.

Tobin Bell, a sus 81 años, probablemente siga apareciendo en flashbacks variados: aunque la décima parte pretendía ser una despedida a la altura de Jigsaw, el actor nunca ha tenido ningún interés en dejar de convertirse en el matarife oficial de 'Saw'. Nos queda aún un año para seguir dándole vueltas a la pregunta que todos tenemos en la cabeza: ¿Realmente hacía falta? La respuesta, por supuesto, es "Absolutamente no, pero allí estaremos el día uno".

