Spamflix llega a España: una plataforma de streaming centrada en "películas de culto"

Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, Disney+... No seguiré enumerando plataformas de streaming disponibles en nuestro país, porque podría estar tecleando hasta mañana. Pero esta aparente saturación de servicios de Video on Demand no está reñida con el desembarco de una nueva oferta en nuestras tierras: Spamflix.

Fundada en 2018 por Markus Duffner, gerente de proyectos en el Festival de Cine de Locarno y Julia Duarte, ex productora del Festival Internacional de Cine de São Paulo, Spamflix aspira a cubrir el vacío de cine de culto que hay en sus competidoras, con una selección de más de 60 películas por cada región, que crece mensualmente.

El Netflix del cine de culto

Al contrario que en otras plataformas puede ser Netflix, Spamflix no funciona mediante una suscripción. Los usuarios del servicio pueden optar por alquilar películas individuales durante 72 horas por un precio que ronda los 4 Euros o hacerse con varios títulos de una sola vez con un descuento especial.

Divididas en categorías como "Crime", "Nonsense" o "WTF Did I Just Watch?", algunas de las cintas disponibles a día de hoy son 'Straght to Hell Returns' de Alex Cox, 'The Wild Boys' de Bertrand Mandico, 'Burning Love' de Alberto Caviglia', 'Antiporno' de Sion Sono o la tronchante 'Reality' de Quentin Dupieux. Sin duda, un surtido tan variopinto como especial.

Hasta el 22 de mayo, Spamflix ofrece a cada usuario un cupón para probar el servicio y disfrutar de una película gratuita. Podéis echar descargar su aplicación a través de Google Play para dispositivos Android y de la App Store para dispositivos iOS. Porque el cine de culto no entiende de sistemas operativos.