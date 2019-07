Warner anuncia HBO Max, su nueva plataforma de streaming, con el 'Dune' de Denis Villeneuve entre sus series originales

Hace unas semanas supimos que Warner Bros. se iba a unir al resto de las grandes gigantes de la industria audiovisual (Disney, NBCUniversal...) y estaba preparando su propia plataforma de streaming. Pues bien, hoy WarnerMedia (el brazo de entretenimiento) ha anunciado HBO Max, su nueva OTT que llegará a EEUU en 2020.

Bajo la premisa de ser el sitio para reunir el contenido de la distribuidora, en la nueva plataforma estarán disponibles los originales de HBO y derivados, a los que se unirán una selección de contenido (aún no han especificado demasiado, pero en torno a las diez mil horas) de New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

La plataforma no ha anunciado precio, pero en su momento se habló de diecisiete dólares... un precio algo desorbitado teniendo en cuenta que la oferta no parece muy entusiasta con los primeros títulos anunciados.

Dentro de sus series exclusivas en EEUU (solo allí) están 'Friends' y 'El príncipe de Bel-Air' además de 'Pretty Little Liars'. De series nuevas, además de las de HBO, llegarán las nuevas de CW como 'Batwoman' y 'Katy Keene' que llegarían tras romperse el acuerdo con Netflix hace unas semanas.

Las series exclusivas de HBO Max

Además habrá todo un grupo de Max Originals, algunos de los cuales ya conocíamos como 'Dune: The Sisterhood' de Denis Villeneuve; o la nueva serie de 'Gremlins' entre muchas otras series y películas originales. Con las películas tienen tratos con Greg Berlanti y Reese Witherspoon, pero no han anunciado títulos.

Entre las series exclusivas de HBO Max estarán 'Tokyo Vice' protagonizada por Ansel Elgort; 'The Flight Attendant', con Kaley Cuoco de protagonista; 'Love life', comedia romántica encabezada por Anna Kendrick; 'Station Eleven', dirigida por Hiro Murai; y 'Made for love', con S.J. Clarkson de director.

Todavía no sabemos si HBO Max tendrá expansión global y en tal caso qué significaría para la continuidad de HBO España y su "hermana mayor" HBO Nordic, que fue la marca con la que el grupo aterrizó en Europa como plataforma de streaming.