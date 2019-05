Netflix pierde a uno de sus grandes aliados: The CW pone fin a su acuerdo con la plataforma

Estamos en una época de transición en las principales plataformas de streaming y esto implica algo de incertidumbre para Netflix, que ve poco a poco cómo se le están yendo sus grandes aliados. Después de Disney, ahora es The CW, cadena responsable del Arrowverso entre otras muchas seriazas, la que ha decidido no renovar su acuerdo de distribución con Netflix.

El acuerdo se remonta nada menos que a 2011 y ha demostrado ser beneficioso para ambos, con Netflix poniendo las temporadas completas de las series nada más terminar su emisión (en EEUU, claro). De hecho, gracias a ello en España podemos ver, por ejemplo, los episodios de 'Dinastía' y 'Black Lightning' a la semana siguiente de su emisión en Estados Unidos.

La buena noticia, por lo menos para el consumidor y para Netflix, es que este fin de acuerdo afecta solamente a las series nuevas de CW, que buscarán otro distribuidor en streaming. Es decir, series como 'Batwoman', 'Nancy Drew' y 'Katy Keene' (el spin-off de 'Riverdale'), anunciadas durante estos días de upfronts buscarán una nueva casa.

Nuevo varapalo para Netflix

Esto lo podemos ver en el contexto del medio plazo del streaming. The CW es una cadena conjunta de dos grandes corporaciones: CBS y Warner Bros. La primera ya tiene su propia plataforma, y la segunda está preparando la suya.

De hecho, el movimiento no viene por sorpresa de ninguna de las dos compañías: recientemente se anunció que 'Star Trek: Picard' se distribuiría internacionalmente vía Amazon (mientras 'ST: Discovery' se emite en Netflix) y en España 'Doom Patrol' se verá en HBO (mientras que 'Titanes' tuvo distribución internacional en Netflix).

Viendo los precedentes, probablemente 'Batwoman' se vea en HBO España junto a 'Supergirl' y 'Legends of Tomorrow'. Sobre 'Nancy Drew' y 'Katy Keene' no hay, de momento, hogar. Me imagino que esta tarde, durante el upfront de TheCW, sabremos más detalles sobre el futuro en streaming de estas series.