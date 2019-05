Estas son todas las nuevas series que se han anunciado para 2019 y 2020

Entramos en una de las semanas más importantes de la televisión estadounidense. La semana de los Upfronts: cinco días en los que las cadenas generalistas (ABC, NBC, FOX, CBS y TheCW) y las de cable se reúnen con medios y anunciantes para desvelar su programación para la temporada 2019/2020.

Son días de anunciar renovaciones y cancelaciones de última hora pero, sobre todo, las nuevas series que veremos a partir del próximo septiembre, con sus primeras imágenes y tráilers. Así qué veamos qué nuevas series veremos durante la próxima temporada.

Este listado es provisional e iremos actualizando la lista con tráilers según se vayan anunciando (y presentando a los medios y anunciantes) las nuevas series.

Dramas

'9-1-1: Lone Star' [FOX]

Spin-off de la serie de servicios de emergencias de Ryan Murphy y Brad Falchuck. Esta vez Rob Lowe es la cabeza de cartel de esta nueva serie que cambia la soleada Los Angeles por Austin, Texas. Lowe encarna a un policía que se traslada junto a su hijo desde Nueva York hasta el estado de la estrella solitaria para rehacer su vida.

'All Rise' [CBS]

Nuevo drama judicial de CBS que sigue la vida de jueces, fiscales y abogados defensores consagrados a hacer justicia a los habitantes de Los Angeles. Simone Missick y Wilson Bethel protagonizan la serie creada por Greg Spottiswood.

'Batwoman' [CW]

Protector of Gotham. #Batwoman is coming soon to The CW! pic.twitter.com/FPmXLXvV19 — Batwoman (@CWBatwoman) May 8, 2019

Nueva entrega del (algo agotador ya) Arrowverso que cuenta con Caroline Dries como creadora. En esta ocasión seguimos a Kate Kane (Ruby Rose) en lo que se convierte en la nueva vigilante de la ciudad de Gotham. Kate deberá superar sus propios demonios para poder ser el símbolo de la esperanza de la ciudad.

'The Baker and the Beauty' [ABC]

Adaptación de la serie israelí creada por Assi Azar, en esta ocasión es Dean Georgaris el encargado de contarnos la historia de amor imposible entre un repostero de Miami y una superestrella internacional. Nathalie Kelley y Victor Rasuk serán los protagonistas.

'Bluff City Law' [NBC]

Drama de abogados escrito por Dean Georgaris, nos trasladamos a Memphis donde tras años sin casi hablarse con la familia, la brillante Sydney Strait vuelve a casa tras la muerte de su madre. Entonces su padre, Elijah, le ofrecerá el volver a unirse a su bufete de abogados, a lo que ella accede no sin desconfianza. Jimmy Smits, Caitlin McGee, Scott Shepherd, Barry Sloane, Michael Luwoye, MaameYaa Boafo, Stony Blyden y Jayne Atkinson encabezan el reparto.

'Council of Dads' [NBC]

Cuando Scott, padre de cuatro, ve cómo sus planes de vida se desvanecen tras un susto médico. Entonces, reúne a un grupo de amigos y aliados para que sirvan de modelos para sus hijos: Anthony, su mejor amigo; Larry, su sponsor de alcohólicos anónimos; y Oliver, su cirujano y mejor amigo de su mujer, Robin.

Sarah Wayne Callies, Clive Standen, Tom Everett Scott, J. August Richards, Blue Chapman, Emjay Anthony, Michele Weaver, Thalia Tran, Steven Silver y Michael O’Neill protagonizan una serie escrita por Tony Phelan y Joan Rater.

'Deputy' [FOX]

Ojo a esto porque David Ayer dirige el episodio piloto de el nuevo drama policiaco con "aroma de western" creado por Will Beall. Stephen Dorff es un hombre de ley que es forzado a asumir el cargo de Sheriff del condado de Los Ángeles.

Más cómodo en las calles que como político, el nuevo sheriff lidera un equipo ambicioso dispuesto a llevar la justicia a todo el condado. Yara Martinez, Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, coprotagonizan el drama, entre otros.

'Emergence' [ABC]

Una sheriff acoge a un joven niño al que encuentra cerca del sitio de un misterioso accidente. El niño, que no tiene ninguna memoria sobre lo que ha pasado, se verá en el centro de lo que parece una gran conspiración. Allison Tolman protagoniza este drama que viene de la mano de Tara Butters y Michele Fazekas.

'Evil' [CBS]

Nueva serie del matrimonio formado por Robert y Michelle King ('The Good Wife' y cía.). El drama se centra en una psicóloga forense escéptica (Katja Herbers), un sacerdote en formación y un carpintero para investigar el registro eclesiástico de supuestos milagros, posesiones demoniacas y fenómenos inexplicables. Junto con Herbers, estarán en el reparto Aasif Mandvi, Mike Colter y Michael Emmerson.

'FBI: Most Wanted' [CBS]

Dick Wolf está detrás de la nueva serie de su última franquicia ('FBI'). Julian McMahon y Alana de la Garza protagonizarán esta nueva serie que sigue a miembros de la fuerza especial encargada de dar caza a los fugitivos de la lista de los más buscados de la agencia federal.

'Filthy Rich' [FOX]

Un drama familiar de poder, riqueza y religión centrada en una poderosa familia sureña dueña de un exitoso canal de televisión cristiano. Cuando el patriarca de la familia muere, su mujer e hijos quedan conmocionados al descubrir que tuvo tres hijos ilegítimos, los cuales están en el testamento del fallecido. Fox promete un culebronazo tipo 'Dinastía' y similares. Kim Katrall protagoniza la creación de Tate Taylor.

'For Life' [ABC]

Inspirada en la historia real de Isaac Wright Jr., de hecho la serie se iba a titular 'Wright', nos encontramos con la historia de un hombre que tras haber sido injustamente condenado como el kingpin de una red de narcos en Nueva Jersey, se dedica a practicar la ley en el mismo juzgado donde fue condenado. 50cent produce este drama escrito por Hank Steinberg. Protagonizan Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, entre otros.

'Katy Keene' [CW]

Welcome to the Big City. #KatyKeene is coming soon to The CW! pic.twitter.com/k7ZupGVXU7 — Katy Keene (@CWKatyKeene) May 8, 2019

La grandeza de serie que es 'Riverdale' ha engendrado un spin-off dedicado a la figura de Katy Keene, que persigue sus sueños de convertirse en médico en Nueva York. Roberto Aguirre-Sacasa crea esta serie (que será muy encantadora) protagonizada por Lucy Hale y Ashleigh Murray.

'Lincoln' [NBC]

Inspirada en 'El coleccionista de huesos', seguimos al genio detective y forense Lincoln Rhyme que estaba en lo más alto de su carrera cuando sufrió un terrible accidente a manos de un asesino en serie que le dejó fuera de juego. Pero aquí aparece la joven Amelia Sachs, que se encuentra siguiendo la pista a este enigmático "coleccionista de huesos".

El reparto está formado por Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Brían F. O’Byrne, Tate Ellington, Courtney Grosbeck, Ramses Jimenez, Brooke Lyons, Roslyn Ruff y Michael Imperioli. VJ Boyd y Mark Bianculli escriben una serie dirigida, en su primer episodio, por Seth Rogen.

'Nancy Drew' [CW]

Small town, big mystery. #NancyDrew is coming soon to The CW! pic.twitter.com/LVCIMmy13S — Nancy Drew (@cw_nancydrew) May 8, 2019

Y ojo a esta nueva adaptación de las novelas de misterio juvenil. Kennedy McCann encarna en esta ocasión a la heroína titular en lo que se gradúa en el instituto. Pero no podrá irse a la universidad cuando se ve envuelta en una investigación de asesinato en su pueblo natal.

'neXt' [FOX]

John Slattery ('Mad Men') protagoniza algo que hasta que no lo veamos no sabremos si está en el bando del neoludismo o no con la historia del surgimiento de una inteligencia artificial rebelde y mortal en una serie que combina acción con una examinación de cómo la tecnología transforma la sociedad. Fernanda Andrade, Michael Mosley, Jason Butler Harner y Eve Harlowe coprotagonizan este drama.

'Not just me' [FOX]

Foto de la serie original australiana

Basada en la serie australiana 'Sisters', Annie Weissman y Jason Katims cuentan la historia de una hija única cuya vida da un vuelco cuando su padre le revela que durante años ha usado su propio esperma para fertilizar a las pacientes que han pasado por su consulta de fertilidad, concibiendo unos cien hijos. Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke, Emily Osment, Mustafa Elzein, Timothy Hutton, Mo McRae y Victoria Cartagena protagonizan el drama.

'Prodigal Son' [FOX]

Parece que tenemos en todos los lados a Michael Sheen entre 'The good fight' y 'Good Omens' y el próximo año le tendremos junto a Tom Payne como el dueto protagonista de un drama criminal de corte clásico que sigue la relación entre un psicólogo criminalístico y su padre asesino en serie.

Adaptación de 'Stumptown' [ABC]

Detalle de portada de 'Stumptown'

Cobie Smulders ('Cómo conocí a vuestra madre') lidera la adaptación del cómic de Greg Rucka como Dex Parios, una veterana del ejército que trabaja como detective privada en Portland. Con una complicada historia personal y sin nadie en quién confiar, resolverá los problemas de los demás sin ver los suyos propios.

'Zoey's Extraordinary Playlist' [NBC]

El drama musical y "feel good" de NBC nos lleva a la vida de una joven informática que tras un evento inusual comenzará a escuchar los deseos más profundos de la gente a través de sus canciones. El reparto está formado po Jane Levy, Skylar Austin, Peter Gallagher, Alex Newell, John Clarence Stewart, Carmen Cusack y Mary Steenburgen. Austin Winsberg escribe.

Comedias

'Bob Hearts Abishola' [CBS]

Chuck Lorre ya tiene reemplazo a la marcha de 'Big Bang' con su nueva comedia. Billy Gardell es un hombre de negocios que se enamora de su enfermera, una inmigrante nigeriana encarnada por Folake Olowofoyeku que le cuida tras su reciente ataque al corazón.

'Bless the Harts' [FOX]

Comedia animada que sigue a los Harts, una familia sureña que lucha continuamente por llegar a fin de mes. Pero los que le falta de dinero le sobra en amistad familia y risas. Emily Spivey crea esta serie que cuenta con Kristen Wiig y Maya Rudolph entre sus voces estelares.

'Broke' [CBS]

Jaime Camil ('Jane the Virgin') y Pauley Perrette ('Navy') encabezan una serie sobre un hombre al que su padre millonario le corta el grifo, forzando a él y a su mujer a mudarse a casa de su cuñada, donde tendrá la oportunidad de reconenctar. Jennie Snyder Urman ('Jane the Virgin') y Alex Herschlag ('Will y Grace') desarrollan esta comedia.

'Carol's Second Act' [CBS]

Después de criar a dos niños y retirarse de su empleo de profesora, Carol Chambers (Patricia Heaton) decide embarcarse en un segundo acto de su vida: perseguir su sueño de convertirse en médico. Emily Halpern y Sarah Haskins ('Trophy Wife'). Junto a Heaton, el reparto está encabezado por Kyle MacLachlan y Ito Aghayere.

'Duncanville' [FOX]

Amy Poehler crea y da voz al protagonista de la comedia animada centrada en un chico espectacularmente normal de quince años y su vida de fantasía. Duncan es capaz de ver en el horizonte su vida adutla con dinero, chicas, coches... pero la realidad es todo lo contrario.

'The Great North' [FOX]

Nueva serie animada de los responsables de 'Bob's Burger' que sigue a una familia que vive en Alaska. Beef intenta mantener la familia lo mejor que puede como padre soltero, pero los sueños artísticos de su única hija, Judy, le llevan a buscar una vida de glamur alejada del barco de pesca familiar. Nick Offerman, Jenny Slate, Megan Mullally, entre otros, ponen las voces a esta familia.

'The Kenan Show' [NBC]

Kenan Thompson protagoniza y produce esta comedia familiar en la que le vemos luchar por ser un superpapá para sus dos adorables niñas, intentando equilibrar su trabajo y la "ayuda" no siempre apropiada de su suegro. Jackie Clarke escribe el piloto que dirige Chris Rock.

'Indebted' [NBC]

Cuando los jóvenes padres Dave y Rebecca ven que es hora de volver a sus "vidas" tras años de pañales y noches en vela, los padres de Dave aparecen en casa sin avisar y arruinados. Así que pasarán de cuidar de sus hijo a cuidar de sus padres en una comedia protagonizada por Fran Dreschler, Adam Pally, Abby Elliott y Steven Weber. Creada por Dan Levy.

'Outmatched' [FOX]

Lon Zimmet crea esta comedia familiar sobre una familia obrera que hace todo lo que puede para criar cuatro hijos, tres de los cuales son genios certificados. En el reparto nos encontramos a Jason Biggs, Maggie Lawson, Connor Kalopsis, Ashley Boettcher, Tisha Campbell-Martin, entre otros.

'Perfect Harmony' [NBC]

Arthur es un antiguo profesor de música en Princeton que se encuentra de repente en un coro de la iglesia de un pequeño pueblo, con un grupo de cantantes para los que afinar es algo secundario. Bradley Whitford protagoniza esta comedia junto a Anna Camp, Tymberlee Hill y más.

'Sunnyside' [NBC]

Garrett Modi estaba viviendo el sueño americano como el concejal de Nueva York más joven de la historia. Su vida de glamur termina abruptamente cuando es pillado por intoxicación pública (y estupidez), lo que le lleva a vivir con su hermana y ser contratado por un grupo de inmigrantes para lograr la ciudadanía norteamericana. Kal Penn crea y protagoniza esta nueva comedia que cuenta con Michael Schur ('The good Place') como productor.

'The Unicorn' [CBS]

Walton Goggins, Rob Corrdry y Michaela Watkins protagonizan una comedia sobre un viudo en lo que va superando el año más difícil de su vida mientras cría a sus dos hijas y vuelve al mundo de las citas.

'United we fall' [ABC]

Comedia multicamara y multirracial con una familia dispuesta a demostrar que si se quieren y se mantiene unida se logra hacer casi de todo. Christina Vidal, Jane Curtin, Jason Michael Snow y Will Sasso protagonizan una sitcom creada por Julius Sharpe.

Un año más, sin mucho llamativo

¿Quién me hubiera dicho a mí hace unos años que lo que más iba a esperar de la temporada que viene iba a ser series de CBS? Vale, no muchas, pero no me pienso perder ni 'Evil' (por ser de los King) ni la nueva comedia de Jaime Camil por tener detrás a gente de 'Jane the Virgin'.

Por otro lado, como fan de Michael Sheen le echaré un vistazo a 'Prodigal Son', que me llama bastante más la atención que la nueva serie de 'Batwoman' (y eso que como personaje me gusta mucho.) A vosotros, ¿qué series os llaman más la atención?