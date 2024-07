Hoy en TV: antes de ‘Deadpool y Lobezno’ vimos a Hugh Jackman dar su compromiso eterno en una afilada aventura del personaje

Con ‘Deadpool y Lobezno’ a punto de arrasar en carteleras, se vuelve a solidificar la sensación de que Marvel no va a encontrar a alguien como Hugh Jackman para poder interpretar al mítico mutante. Incluso aunque físicamente desafiase las convenciones del personaje, lo ha sacado con dignidad en los mejores momentos y en los peores. Con películas como ‘Lobezno inmortal’ daba la impresión de que podría darle vida por siempre.

Un personaje eterno

La segunda película en solitario del X-Men nos lleva a una insólita aventura que hace colisionar la acción oriental de samuráis y la ciencia ficción gigante. Una mezcla que no debería funcionar, pero de la que el director James Mangold saca sólidos resultados que luego serán clave para la película definitiva del personaje. Esta historia futurista y feudal se podrá ver hoy en televisión a través de FDF a partir de las 22:50 (también en streaming a través de Disney+ a cualquier hora).

Tras el duro enfrentamiento que le llevó a matar a Jean Grey con sus propias garras, el mutante Logan se dirige a Japón para reunirse con un viejo conocido de la Segunda Guerra Mundial, al que salvó de los devastadores efectos del bombardeo atómico. Ahora este antiguo oficial japonés, hoy CEO de una gran compañía, está a las puertas de la muerte a causa de un cáncer, y la inmortalidad de Logan será el único remedio posible para salvarle.

Estamos aquí ante una película cuyo concepto es mucho más potente que lo que la película en sí es capaz de alcanzar. No por ello cambia que la película está hecha con una artesanía apreciable, incluso aunque esté cubriendo agujeros o compensando irregularidades. Mangold muestra aquí de nuevo por qué es uno de los directores de estudio con más habilidad para elevar los mínimos de un proyecto.

Claramente no consigue esa experiencia redonda, crepuscula y conmovedora que fue su posterior ‘Logan’, pero al mismo tiempo parte de esa genial obra superheroína no habría sido posible sin que Mangold y Jackman intentasen refinar a un personaje que entonces ya tenía una década de legado en cine. Al menos, había que corregir el soberano patinazo que fue ‘X-Men Orígenes: Lobezno’, cosa que logra con creces.

No siempre ata bien sus cabos, y las dos horas de metraje no logran ser todo lo sostenibles que se querría, pero hay un claro intento por cogerle el pulso emocional al personaje por parte de sus responsables. Jackman muestra de nuevo cómo entiende las aristas del mutante y busca por dignificarlo, mientras trata de sostenerse en un torbellino de acción medianamente sólida y ocasionalmente divertida. Aunque no sea la película definitiva de Lobezno, es una bien disfrutable.

