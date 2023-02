RTVE ya tiene sustituto para Mapi: Hiperia es el primer inquietante presentador de la casa hecho exclusivamente con inteligencia artificial

La historia de las mascotas televisivas digitales infames es larga y absurda, empezando por el Lolo de 'Trato hecho' y acabando por, cómo no, la inolvidable (por los motivos equivocados) Mapi. Pero en pleno momento de bombazo de la inteligencia artificial, RTVE no ha querido tirar la toalla con el sueño de no tener que pagar a presentadores y ahora anuncia la llegada de una figura hecha íntegramente con inteligencia artificial: Hiperia.

Artificial, desde luego

Hiperia, tristemente, no protagonizará una nueva 'Mapi', al menos de momento y para tristeza de las redes sociales. Tan solo presentará un programa de Radio 3 Extra contando curiosidades sobre el mundo de la música llamado como él, 'Hiperia'. Ya que dieron con el nombre, tendrán que aprovecharlo. Lo curioso del programa es que, según dicen, estará íntegramente creado con inteligencia artificial, aunque no han aclarado hasta qué punto: después de desastres incoherentes como el 'Seinfeld' de Twitch, dejar a una IA tomar el control absoluto es posible que no sea la más sabia de las ideas.

Durante la fiesta de Radio 3 Extra, Hiperia hizo su primera aparición, con el pelo entre azul y morado y cara que parece sacada de un filtro de Instagram regular, un poco como un señor de cincuenta se imagina que son los chavales ahora mismo. Con una voz a la que añadieron un filtro digital para no llamar a error, Hiperia dijo sus primeras palabras al mundo.

Hola qué tal, amigos, amigas, soy Hiperia y me acabo de incorporar a la redacción de Radio 3 Extra. ¿Que quién soy yo? Bueno, ya lo iréis descubriendo, pero os adelanto que soy el nuevo presentador de un programa relacionado con la música y todas las curiosidades que la rodean. Soy Hiperia y si habéis llegado hasta aquí es porque, como yo, sois unos auténticos frikis de la música. Pues bien, tengo una noticia que os va a molar más que a un solista haciendo un solo de guitarra: llega mi nuevo programa en Radio 3 Extra.

Hasta ahora, lo que hemos podido ver de Hiperia es tremendamente Poochie (la parte del solo de guitarra) y, aunque el presentador del evento trate de mitigarlo, sacado directamente del Valle Inquietante. La idea puede ser interesante, pero hoy por hoy es querer lanzarse al mar después de haberse comprado una cáscara de nuez: la idea de dar una voz "digitalizada" a un personaje creado por IA suena vintage, y verle en movimiento hace pensar que desde Mapi hemos ido hacia atrás. Y ya es decir.