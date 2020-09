'Nomadland' también triunfa en el Festival de Toronto y pisa el acelerador en su carrera a los Premios Óscar

Después de alzarse con el prestigioso León de Oro a la mejor película en la última edición del Festival de Venecia, 'Nomadland', la road movie protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Chloé Zhao —responsable de esa maravilla titulada 'The Rider'—, ha sido premiada con el People's Choice Award del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Más allá del galardón en sí, esto supone un grandísimo empujón de cara a la ceremonia de entrega de los Óscar, ya que, durante los últimos ocho años, cada una de las cintas laureadas en Toronto con el People's Choice ha terminado siendo nominada al Óscar a la mejor película; siendo el caso más reciente el de 'Jojo Rabbit' de Taika Waititi, que también logró amasar una estatuilla al mejor guión adaptado el pasado 10 de febrero.

Triunfo en femenino

Llama la atención que, junto a Zhao —recordemos, encargada de dirigir la primera aventura cinematográfica de 'Los Eternos' para Marvel Studios—, todos los filmes ganadores en el TIFF 2020 han sido dirigidos por mujeres. El segundo premio ha ido a parar a manos de Regina King por 'One Night in Miami' y el tercero a Tracey Deer por su 'Beans'. En lo que respecta a la sección documental, la vencedora ha sido 'Inconvenient Indian' de Michelle Latimer, cerrando el quinteto de galardonadas 'Shadow in the Cloud' de Roseanne Liang, que competía en la sección Midnight Madness.

Por otra parte, Cameron Baily, director artístico y codirector del certamen, ha celebrado cómo ha transcurrido la edición 2020 del Festival de Toronto.

"2020 ha sido un año que no olvidaremos pronto. Durante los últimos 10 días hemos experimentado la comunidad en su sentido más puro. La pandemia golpeó duramente al TIFF y hemos respondido yendo atrás hacia nuestra inspiración original; traer los mejores largometrajes al público más amplio posible y transformar la forma en que la gente ve el mundo a través del cine. Hemos prestado atención a las llamadas por una mayor representación de voces infarepresentadas. Y hemos visto cómo el público ha abrazado la capacidad que tiene el cine de transportarles a través de pantallas de todos los tamaños y a lo largo de todo este país; algo que no habíamos visto en años anteriores. El TIFF ha cumplido su promesa de proveer a los asistentes y a la industria con una programación impactante. Estamos muy orgullosos de lo que ha conseguido el equipo del TIFF.

Queda por ver si 'Nomadland' cumple con la norma no escrita en lo que respecta a los ganadores del People's Choice y logra despuntar en la gran cita de la temporada de premios del año; lo que sí queda claro es que esta adaptación de la novela de no ficción escrita por Jessica Bruder ya forma parte de la lista de películas que seguir con lupa en lo que queda de año.