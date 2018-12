33 peliculones para recordar 2018: el cine más alucinante del año condensado en 8 minutos

No hay tiempo que perder en nuestro nuevo vídeo de resumen de lo mejor de 2018. Nada menos que 33 películas de todos los estilos, colores, nacionalidades, géneros y directores para que cada cual se quede con lo que más le guste. O con todas. Porque las 33 son excepcionales, cada una a su particular manera. Del 1 de enero hasta, casi literalmente, el 31 de diciembre (alguna aún no se ha estrenado).

De la espectacularidad de 'Mission Impossible: Fallout' a producciones españolas como 'Tu hijo' o 'El reino', pasando por las aventuras superheroicas de rigor o el cine indie que se centra más en los apocalipsis interiores que en los exteriores. Todas están reunidas en este vídeo que, nos vais a disculpar, va a una velocidad de infarto porque en menos de ocho minutos embutir treinta y tantos estrenos no es tarea fácil.

Como siempre, te recordamos que estas listas las hacemos como mero recordatorio de lo que ha pasado este año y para que te diviertas recordando con nosotros: no pretende pontificar ni asentar ninguna verdad absoluta. Y, de hecho, te agradeceremos que pases por los comentarios y nos cuentes cuáles son las tuyas. ¿En cuántas de esas 33 coincidimos? Cuéntanoslo y ve haciendo cuerpo para 2019.