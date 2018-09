¡Abracadabra! Te contamos la historia del ilusionismo en el cine, sin trampa ni cartón

Ni trampillas, ni cuerdas ni ayudantes dobles: la nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión' no necesita mentiras (no demasiadas, al menos) ni compinches para revisar la historia del ilusionismo en el cine. Entre otras cosas porque, como te contamos en el vídeo, el propio cine es una forma de ilusionismo. Y no solo porque su origen estuviera en las mismas barracas de feria donde los magos hacían sus tejemanejes.

Es que además, alguno de sus más distinguidos practicantes en la época del cine mudo como Georges Méliès, era mago antes de revolucionar el mundo de los efectos especiales. No solo él: también Orson Welles era gran aficionado a la magia y uno de sus temas predilectos, en el que insistió una y otra vez en sus películas fue el de la mentira y el engaño, algo que reflejó en su excelente documental 'Fraude'.

También te hablamos en el vídeo de películas que han usado a los magos sin poderes sobrenaturales (creemos) como parte del argumento: desde las guerras decimonónicas de 'El truco final' ('The Prestige') a la chispeante parodia de 'El increíble Burt Wonderstone', pasando por los grotescos crímenes de 'The Wizard of Gore' o los magos ladrones de 'Ahora me ves...' ('Now you see me...')