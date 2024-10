El Batmóvil de Nolan existe y funciona. Habrá solo diez en el mundo y al igual que Bruce Wayne tienes que ser millonario para comprarlo

Entre los muchos coches de cine que nos encantaría conducir, el batmóvil debe estar muy alto en la lista de deseos de todo el mundo. Warner lo sabe, y ha utilizado el 85 aniversario de Batman como pretexto para hacer una propuesta muy exclusiva que solo unos pocos se pueden permitir. Si quieres el coche que conduce Christian Bale en 'Batman Begins', ahora puede ser tuyo.

Es la mismísmima Wayne Enterprises la que te lo venderá, o al menos así se llama una división de Warner Bros. dedicada a vender productos de lujo y que tiene botellas de vino de 6.000 dólares o pasar una semana en una mansión inglesa por 122.000 dólares. No sabemos como el verdadero Bruce se sentiría si lo viera.

Pero incluso esos precios palidecen con los del mismísimo automóvil de Batman, un producto exclusivo y limitado que puede ser tuyo por nada menos que 2.990.000 dólares. Efectivamente, casi tres millones. Tampoco puedes pensarlo mucho tiempo, ya que se tratará de una tirada limitada y solo habrá diez en el mundo, y adquirirlo además pasa por un proceso de invitación tras rellenar un formulario.

Una vez en tu posesión el coche no es solo para decorar, pero casi. Aunque es de tamaño real al de la película y perfectamente funcional, no está homologado para conducir por la calle, así que aquí cada uno se tiene que apañar con sus terrenos privados de la mansión Wayne que no vienen incluidos en el precio.

Viene en negro

Por dar algunos números de referencia: pesa 2.500 kilogramos, está hecho con kevlar, fibra de carbono y chapa de fibra de vidrio e incluye detalles como los icónicos motores traseros que imitan a los de un jet, solo que en este caso y al igual que ocurre con las torretas, son una simulación, por lo que apuntan que las llamas no vienen incluidas.

En el interior tiene asiento para dos personas e imita también el diseño de las películas, con cristales tintados, GPS y pantallas Lowrance de diez pulgadas. Todo el chasis además está construido con acero tubular aeronáutico, el mismo que se utiliza para construir aviones. Por lo demás hay espacio para personalización por parte de los compradores, aunque desde luego sería un desperdicio querer comprar una réplica exacta del coche de Batman para ponerle otras llantas.

En Espinof | Los fans aun no tienen claro si el coche de Oz en 'El Pingüino' es un error de continuidad con la película anterior o una brillante decisión de personaje

En Espinof | Las 23 mejores películas de coches de todos los tiempos