DC FanDome: estos son los horarios de las presentaciones más interesantes del evento de DC Comics

Si, como un servidor, tenéis la estantería plagada de cómics de DC, disteis la tabarra durante meses con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, y saltásteis de alegría cuando ayer se confirmó que Ben Affleck volvería a vestir el manto del murciélago, probablemente estéis esperando el evento online que Detective Comics ha bautizado como DC FanDome.

Hall of Heroes, la primera parte del FanDome, se desarrollará durante buena parte de este sábado 22 de agosto, dividida en presentaciones que explorarán los proyectos y producciones marca de la casa DC para la gran y la pequeña pantalla, el cómic y el mundo del videojuego. Y para que no os perdáis nada que pudiese ser de vuestro interés, he decidido recopilar los paneles más destacados, incluyendo su hora de inicio —española—, su contenido, y lo que podríamos esperar de ellos.

'Wonder Woman 1984' (19:00)

Para entrar en calor, la DC FanDome arranca con el próximo largometraje superheróico de la compañía: 'Wonder Woman 1984'. Con el estreno de la nueva aventura de Diana Prince a la vuelta de la esquina —está previsto para el 2 de octubre de este mismo año—, la directora Patty Jenkins y parte del reparto contestarán a preguntas de los fans, hablarán de fan art y cosplay, y presentarán un nuevo adelanto del largometraje, todo ello en 25 minutos. Una excusa para calentar motores y no hacer decrecer el interés de un título que lleva en la nevera una larga temporada.

Warner Bros. Games Montreal Announcement (19:25)

Como jugador asiduo que soy, no puedo estar más entusiasmado con la idea de poner las manos encima a una nueva entrega de la saga 'Arkham'. Este panel, con una duración de 20 minutos, nos invita a "dar un primer vistazo a un nuevo y emocionante juego" que, salvo sorpresas, será otra aventura de Batman centrada en el arco comiquero de 'El Tribunal de los Búhos'.

Multiverse 101 (20:15)

Por si las últimas noticias respecto a los planes de DC no dejaban claro que tenían entre manos un Multiverso en toda regla —el tema de tener a varios Batman en plantilla ya es suficiente pista—, la FanDome tendrá este panel en el que Jim Lee —director creativo de la compañía—, Walter Hamada —presidente de DC Films— y Greg Berlanti —productor en DCTV—, nos darán una clase introductoria en la materia de 30 minutos.

Introducing Flash (20:40)

Y qué mejor forma de hilar el tema del Multiverso DC que con una presentación de la primera película en solitario de Flash. En este panel, Andy y Barbara Muschietti, el actor Ezra Miller y la guionista Christina Hodson, darán un escueto repaso de 10 minutos al largometraje en cuestión. La verdad, no espero grandes revelaciones, pero habrá que echar un vistazo por si dan más pistas sobre el futuro de la franquicia.

'The Suicide Squad' (20:55)

La cosa empieza a ponerse interesante con el panel de 'The Suicide Squad', la nueva película del grupo de antihéroes de DC que, en esta ocasión, dirige James Gunn. El realizador será el encargado de presentar al reparto y los personajes que interpretarán en una charla que durará 30 minutos y de la que cabe esperar un primer teaser trailer que nos ponga los dientes largos. Primera parada obligada den FanDome.

'The Snyder Cut of Justice League' (23:30)

El mini evento centrado en el Snyder Cut de 'Liga de la justicia' sólo va a durar 25 minutos, pero no por ello deja de ser el principal reclamo de toda la FanDome. Según la descripción de la web oficial, en 'The Snyder Cut of Justice League', Zack Snyder responderá las preguntas de los fans sobre el proyecto y se dará más información sobre el mismo junto a algún que otro invitado sorpresa. Eso sí, después del teaser que dejó caer ayer el director, malo será que no veamos un primer avance en condiciones que ponga al fandom aún más de los nervios. Servidor está muy a bordo.

'Black Adam' (00:10)

15 minutos es todo el tiempo que tiene Dwayne 'The Rock' Johnson para poner toda la carne en el asador respondiendo a algunas preguntas de los fans, y hablando sobre el tono, la historia y lo que nos espera en la primera película del 'Black Adam' en el universo —¿o debería decir multiverso?— cinematográfico DC.

'Aquaman' (01:05)

Según puede leerse en la web del evento, el panel de 'Aquaman' reunirá al realizador James Wan con el actor Patrick Wilson para charlar durante 10 minutos sobre el proceso de creación de la película de 2018 y sus momentos favoritos de la misma. A priori, nada imprescindible, así que crucemos los dedos para que se de algo de información sobre la continuación de las aventuras de Arthur Curry y compañía.

'SHAZAM!' (01:40)

Siguiendo el estilo del panel de 'Aquaman', Zack Levi y parte del reparto de la divertidísima 'SHAZAM!' hablarán 10 minutos sobre el universo DC y la película original. Eso sí, en este caso se nos promete que darán detalles sobre la segunda parte en la que ya está trabando David F. Sandberg.

'Suicide Squad: Kill the Justice League' (02:10)

El segundo panel imprescindible para los amantes de los videojuegos es este centrado en 'Suicide Squad: Kill the Justice League'. El anuncio de que Rocksteady, el estudio creador de la saga 'Batman: Arkham', estaba trabajando en un juego del Escuadrón Suicida, nos pilló a muchos por sorpresa. Ahora, tras digerir la buena nueva, podremos conocer más sobre el proyecto durante 20 minutos presentados por Will Arnett. Música para mis oídos.

'The Batman' (02:30)

Y, para concluir, lo que bien podría ser el gran evento de la noche. Aisha Tyler —a quien puede que conozcáis por ser la voz de Lana en la delirante 'Archer'— conversará media hora con Matt Reeves sobre la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattinson. Ayer mismo pudimos ver el logo oficial y un artwork firmado por Jim Lee que han disparado aún más el hype, y no sería descabellado pensar que el Hall of Heroes de la FanDome concluyese con un teaser del largometraje. Tocará trasnochar, pero algo me dice que merecerá la pena.

Estos son los paneles que he considerado más atractivos de entre toda la programación del Hall of Heroes de la DC FanDome. Si queréis ver el resto de propuestas del evento, podéis hacerlo desde la página oficial, donde, además de acceder a todo el contenido mencionado, también podéis organizar vuestro calendario para no perderos ni una sola de las conferencias.