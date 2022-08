DC se rinde a la evidencia e imitará a Marvel: Warner anuncia un plan de 10 años pero también que va a priorizar la calidad por encima de la cantidad

Warner tuvo anoche su reunión con los accionistas para informar de los resultados del último trimestre y anunciar sus planes de futuro. Ya os comentamos que la anunciada fusión de HBO Max y Discovery+ en una plataforma se concretará en 2023, pero es que el estudio también acabó cediendo a la evidencia y anunciando que DC va a imitar a Marvel de aquí en adelante.

"No vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista"

El CEO de Warner David Zaslav fue el encargado de anunciar que actualmente están construyendo "un equipo con un plan de 10 años centrado en exclusiva en DC", pero lo que quizá eche para atrás a algunos amantes de este universo de superhéroes es que el modelo a seguir va a ser el de Kevin Feige en Marvel. Eso sí, en los matices está la clave:

Creemos que podemos construir un negocio a largo plazo, mucho más fuerte y de crecimiento sostenible a partir de DC. Y como parte de eso vamos a centrarnos en la calidad, no vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista. No vamos a estrenar una película para ganar una miseria, sino que nos centraremos en cómo hacer que estas películas en general sean lo mejor posible. Pero DC es algo que creemos que podríamos hacer mejor, y nos estamos centrando en ello ahora.

Unas declaraciones que invitan al optimismo y a pensar que realmente se van a tomar DC en serio y que no va a ser un sindiós sin rumbo. Ahora la clave va a ser dar con el equipo adecuado y no pifiarla, que en Universal también se supone que lo tenían todo pensado con el Dark Universe y ya sabemos lo mal que acabó todo eso. Que se le podrá criticar todo lo que queráis, pero no es tan fácil encontrar a alguien tan efectivo como Feige.

Zaslav también ha destacado la importancia de cuatro personajes en concreto de DC, pues afirma que "Batman, Superman, Wonder Woman y Aquaman son marcas que la gente conoce en todo el mundo y la capacidad de impulsarlas en todo el mundo con grandes historias es una gran oportunidad para nosotros". Habrá que ver dónde encaja el resto.

Lo que sí ha quedado claro es que DC es una prioridad absoluta para Warner. La cuestión es que se supone que ya lo era antes, pero bueno, tengamos fe en que ahora sí saben lo que hacen. Mal no suena -aunque las formas son mejorables, que la cancelación de 'Batgirl' ha sido un golpe bajo- y además cada vez más gente empieza a cansarse de que en Marvel están abusando estrenando demasiadas cosas.

