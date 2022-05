5 años de uno de los mayores fracasos de Hollywood de la historia y el ejemplo perfecto de cómo no empezar un Universo Cinematográfico

El 22 de mayo de 2017 es una fecha especial, ya que fue el día que Universal anunció de forma oficial el inicio del Dark Universe. En el estudio de las prometían muy felices, pues ese día también se estrenaba 'La momia', la película protagonizada por Tom Cruise llamada a ser el pistoletazo de salida de este universo cinematográfico. Lo cierto es que acabó siendo el principio y el final de un ambicioso plan que salió de la peor forma posible.

Junto a Cruise en la imagen podemos ver a Sofia Boutella, la encargada de dar vida a la momia en la cinta dirigida por Alex Kurtzman -quien todavía lamenta lo mal que salió todo-, Russell Crowe, a quien también pudimos ver en dicha cinta encarnando al Dr. Jekyll, Johnny Depp, quien estaba llamado a dar vida al hombre invisible, y a Javier Bardem, el actor elegido para convertirse en el monstruo de Frankenstein, esperándose que Angelina Jolie interpretase a la novia de esa mítica criatura.

Lo cierto es que la cosa no tardó en venirse abajo, ya que 'The Mummy' tuvo una recepción crítica muy negativa y, aunque en taquilla no fue mal -al menos mundialmente, porque en Estados Unidos sí que pinchó, el público tampoco pareció quedar con ganas de más. Que la película dejase la sensación de que lo único que parecía importar era intentar sentar las bases de un universo a lo Marvel no ayudó demasiado.

Cambio de rumbo obligado

Las dudas de Universal no tardaron en llegar, anunciándose la marcha de los dos principales responsables de idear la ruta creativa de este universo antes de que 2017 llegase a su fin. Ninguna noticia positiva salió al respecto hasta que se anunció que el estudio había decidido reconducir su apuesta y centrarse en producciones independientes y más modestas.

La primera prueba de ello fue 'El hombre invisible', una película con un presupuesto de apenas 7 millones de dólares que multiplicó por 20 esa cifra en taquilla. Desde entonces se han puesto en marcha otras producciones como una nueva versión de 'El hombre lobo' protagonizada por Ryan Gosling, pero todavía no hemos llegado a ver ninguna.

Eso sí, la próxima en estrenarse debería ser 'Reinfeld', un acercamiento diferente al mito del conde Drácula que en esta ocasión está interpretado por Nicolas Cage. Su lanzamiento está previsto para el próximo 13 de abril y seguro que no soy el único que ya está deseando verla.