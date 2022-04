"Tiene un millón de cosas de las que me arrepiento". El director de 'La momia' de Tom Cruise cree que fue el mayor fracaso de su vida

La versión de 2017 de 'La momia' (The Mummy) fue concebida como el primer capítulo de un nuevo y ambicioso universo cinematográfico de películas de monstruos entrelazados, con los personajes famosos de la biblioteca de clásicos de terror de Universal. Los proyectos que se anunciaron para el llamado “Dark Universe” querían una nueva Novia de Frankenstein o un nuevo Hombre Invisible, pero el golpe de la crítica y el público cerró la idea de un golpe.

Hablando con The Playlist, el director Alex Kurtzman, describió su experiencia como dolorosa pero positiva:

"Tiendo a compartir el punto de vista de que no aprendes nada de tus éxitos y todo de tus fracasos. Y este fue probablemente el mayor fracaso de mi vida, tanto personal como profesionalmente. Hay alrededor de un millón de cosas de las que me arrepiento de ella, pero también me dio tantos regalos que son inexpresablemente hermosos. No me convertí en director hasta que hice esa película, y no fue porque estuviera bien dirigida, fue porque no lo estaba”.

El director añade que:

“Y tan brutal como fue, en muchos sentidos, y con tantos cocineros en la cocina como había, sigo muy agradecido por la oportunidad de cometer esos errores porque me reconstruyó en una persona más dura y también me reconstruyó en una persona más clara como cineasta. Y ese ha sido un verdadero regalo que siento todo el tiempo porque ahora tengo muy claro que cuando algo no está bien, ya no estoy callado al respecto.

Literalmente no voy a hacer algo cuando me de ese sentimiento. No vale la pena y no puedes llegar a este lugar de gratitud hasta has pasado por ese tipo de experiencia. Mira, si miras la historia y miras a las personas que han hecho cosas asombrosas, cada uno de ellos te contará la misma historia, que es que surgió después de un fracaso, así que ahora lo recuerdo con gratitud. Me tomó un tiempo llegar allí, pero mi vida es mejor gracias a eso".

Kurtzman había tenido una larga carrera en cine y televisión antes de 'La momia', pero principalmente como productor y guionista con su ex socio, Roberto Orci. Juntos trabajaron en los guiones de películas como 'Transformers', 'Star Trek' o 'The Amazing Spider-Man 2'. Su último proyecto es una versión televisiva de 'The Man Who Fell to Earth', ya estrenada en Showtime.