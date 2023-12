Un demonio enamorado de una mortal: la serie coreana que triunfa en Netflix México es un enredo de comedia y romance para no perderse

¿Qué sería de las series de Corea si no tuvieran una dosis perfecta de humor y romance que no debe ser? Bajo esta premisa, Netflix ha lanzado los primeros episodios de 'Mi adorable demonio' ('My demon' en su título original) una serie de la que nos entrega dos capítulos a la semana en la que la combinación de drama, acción, romance y risas la ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma desde su lanzamiento.

La premisa de esta serie se basa en muchas que ya hemos visto en la pantalla: la historia de una pareja que no encaja entre sí por una sencilla razón, y no es el hecho de que ella sea una adicta al trabajo, sino que a la vida de Do Do-Hee llega Jeong Gu-won un demonio de 200 años que explota las vulnerabilidades de los humanos tramando tentadores contratos a cambio de su alma.

Do Do-hee es directora ejecutiva de una exitosa empresa de postres a la que entrega su vida, y Jeong Gu-won es un demonio que vaga por la tierra. Cuando los dos se encuentran, un suceso cambia su vida al verse transferidos los poderes del demonio a la chica, un hecho que enmarca el comienzo de la pareja como aliados para descubrir la verdad, regresar a la normalidad y volverse justamente eso: una pareja inseparable, ya que ella no puede controlar sus poderes y Gu-won es quien la ayuda a mantenerlos a raya.

Como en muchas producciones coreanas (tal como lo fue el éxito de 'Nam-soon, una chica superfuerte') las dosis de humor y de chispas de romance están presentes a lo largo de toda la trama, y es que funcionan a la perfección al ofrecernos una química innegable a través de una relación por demás entrañable.

La historia refrescante de un demonio que pierde sus poderes y se ve obligado a vivir con una humana es muy atractiva, y se cuenta de una manera fresca y divertida, sin embargo, los cambios de tono son difíciles de manejar y lo que terminan haciendo es rellenar una historia que podría difundirse más fácilmente sin toda la información superflua de personajes principales que no aportan nada a la trama.

La trama y la filmografía definitivamente no decepcionan al público y hay mucho valor de producción en cuanto a los fotogramas, los ángulos de la cámara y vestuario bien detallado, que la convierten en una serie visualmente muy llamativa.

Si bien apenas van dos episodios disponibles en la plataforma y se esperan otros 14 por estrenar, anticipamos que la trama tome más giros de romance apasionado y destellos de humor como lo han hecho hasta ahora, y es que, como lo afirma TheMidnightYoung: "todo en esta serie parece tener significados profundos" que buscan mantener enganchados a los amantes del género.

'Mi adorable demonio' está disponible en Netflix México

Foto de portada de Netflix

En Espinof: