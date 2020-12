'Días extraños', posiblemente la mejor película para terminar 2020 de una vez por todas

A mediados de los 90 Kathryn Bigelow no tenía nada que demostrar. Autora de alguna de las películas más interesantes de la década anterior, como 'Acero azul' o 'Los viajeros de la noche', ya había entrado con buen pie en los locos años 90 con 'Le llaman Bodhi', pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de presentar.

El fin de los días

Escrita por James Cameron y Jay Cocks, 'Días extraños' se convirtió de inmediato en un clásico moderno. Obra visionaria sobre distopías cyberpunk en una América en llamas, la película de Bigelow se adelantó en un cuarto de siglo a la preocupante situación que vivimos a día de hoy. La cineasta no olvida que la raíz del problema, tal vez, no pueda erradicarse. No hay más que ver el retrato de 'Detroit', con la que volvió a meter el dedo en la llaga más de veinte años después.

Visionaria, sí, pero también trepidante, sexy, moderna... el tiempo ha tratado tan bien a la película que, si cambiamos la Nochevieja del 2000 por la de 2020, funcionaría igual con la diferencia de que este año estaremos encerrados en casa por culpa de un virus letal. Tampoco dejemos que la ficción nos estropee una buena realidad.

James Cameron tiene la idea de la historia a finales de los 80, entre los éxitos de 'Aliens: El regreso' y 'Abyss'. Bigelow lo explicaba en 1995: "James Cameron había estado trabajando en esta idea durante nueve o diez años. Me la presentó hace cuatro años y me pareció genial. Estos dos personajes en el umbral del nuevo milenio, un hombre que empuja a una mujer que lo ama para que lo ayude a salvar a otra mujer es una magnífica matriz emocional. Y luego, durante nuestras discusiones, desarrollamos el aspecto político, esa sociedad en particular. El lado oscuro y brutal era lo que anhelaba. Irónicamente, Jim tendía más hacia el lado romántico, mientras que yo lo hacía tirando al más oscuro. Jim escribió un tratamiento basado en nuestras discusiones, y Jay Cocks dibujó un guión a partir de eso". Satisfecho, James Cameron solo volverá para añadir unos pocos diálogos.

Al igual que lo hará más adelante con 'Detroit', el asunto con Rodney King dio una dimensión muy especial al escenario, concretada después de que todo eso sucediese. El personaje de Jeriko One está claramente inspirado en él. Además, Kathryn Bigelow participó en la limpieza del centro de la ciudad después de los sucesos, quedando profundamente marcada por esa visión casi apocalíptica de la ciudad. Entrevistada en 1995, Bigelow fue clara: "Creo que ya es hora de que los estudios hagan películas que digan algo. Sé que puede resultar perturbador o provocativo, pero que al menos hablen de algo".

Andy García o Bono (sí, el de U2) sonaron para los papeles principales, pero Bigelow finalmente se decantó por Ralph Fiennes después de verlo en 'La lista de Schindler', algo que no gustó de primeras a James Cameron, que sin embargo fue quien sugirió a Angela Bassett. Juliette Lewis, Tom Sizemore, Michael Wincott, Vincent D'Onofrio y William Fichtner completaban el reparto. 'Días extraños' se rodó casi en su totalidad en una nocturna ciudad de Los Ángeles (77 días de los 88 días de rodaje), y la bienvenida al año 2000 congregó a 10.000 personas reunidas para una verdadera fiesta, con entrada y músicos como Aphex Twin amenizando la velada. Para dar más realismo al asunto, o tal vez por la clásica imprudencia del ser humano, cinco personas fueron hospitalizadas por sobredosis de éxtasis.

Tiene sentido que Kathryn Bigelow terminase dedicando una película entera a los disturbios ('Detroit'): aquí hay una magnética fascinación por el caos urbano, por su energía y la violencia de la lucha social. Una América plagada de racismo, un hervidero que amenaza con estallar por el constante enfrentamiento entre la policía y la población negra, tiene una triste resonancia en 2020. Por no hablar del tratamiento de una realidad virtual que ya no resulta en absoluto descabellada.

Bigelow vuelve a trabajar con la gente de Digital Domain para rematar su Nochevieja 99-2000, la madre de todas las fiestas, y también repite con su Jim Muro, steadicam con quien ya había sacado oro en su aventura surfera. Con un presupuesto de 42 millones de dólares y unos ingresos de apenas 10, 'Días extraños' fue un espectacular fracaso de taquilla que poco a poco ha ido encontrando su sitio en el lugar que merece: el del realismo social.