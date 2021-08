'Eternals': quiénes son esos gigantescos seres cósmicos que aparecen en el tráiler. Y no, ninguno de ellos es Galactus

El tráiler de 'Eternals' nos sigue dejando el hype con las nubes por varios motivos. Uno de ellos es la aparición de un par de enigmáticas figuras. La más clara es un busto gigante con lo que parecen ser seis ojos. Enseguida la especulación ha surgido sobre quién es, incluso alguna que otra voz, errónea, apuntaba al mítico Galactus. Nada más lejos de la realidad.

Aunque estaría bastante bien que nos encontrásemos al mismísimo Devorador de Mundos, ante nosotros está un Celestial. No uno cualquiera, ya que por su aspecto podemos deducir que es Eson el Buscador, uno de los miembros más longevos de la raza cósmica... o por lo menos en lo que concierne a la Tierra.

Creado por Jack Kirby, esta entidad cósmica llevaría yendo y viniendo a nuestro planeta desde hace un millón de años (como parte de la primera hueste), siendo uno de los participantes en la creación de Los Eternos. Por lo demás no se sabe mucho de Eson excepto que pertenece a la delegación, presidida por Arishem el juez, que se encarga de juzgar si la Tierra es digna o no de sobrevivir.

Los jueces de la Tierra

Perteneciente a las primera, tercera y cuarta hueste, quizás una de sus aventuras más extensas dentro del Universo Marvel se da en las página del Thor de Mark Gruenwald, con el panteón asgardiano (y de otros sitios) enfrentándose a estos seres. Es un ser imponente, de unos 600 metros de altura y poderes y fuerza incalculables. Normal que hasta los Eternos le tengan respeto.

No sabemos exactamente qué planes tiene Chloé Zhao (y Marvel) con Eson y el resto de Celestiales, pero no es la primera vez que nos encontramos con estos seres. Mismamente en 'Guardianes de la Galaxia', Knowhere está construido en el interior de la calavera de uno; y en 'Guardianes de la Galaxia vol. 2' descubriríamos que Ego forma parte de esta raza, lo cual nos indica que no todos son como los que hemos visto durante décadas en los cómics.

Hablando de los cómics, a Eson y compañía le hemos podido ver recientemente en la etapa de 'Los Vengadores' de Jason Aaron, cuya primera saga (dibujada por Ed McGuinnes) nos mostraba la caída de su hueste a mano de los Celestiales oscuros en una historia que nos traía a los Vengadores de hace un millón de años.

¿El Progenitor?

Hablando de esta saga, en el tráiler también aparece lo que parece ser otro Celestial. Su aspecto verde nos hace pensar que se trate de El Progenitor, un Celestial Alfa que cayó moribundo a la Tierra hace cuatro mil millones de años con una extraña infección llamada la Horda. Según el relato de Loki, su descomposición le dio una chispita mágica al cóctel del caldo primordial provocando la aparición de gente con superpoderes.

Orígenes y devenires del Universo Marvel aparte, me apetece mucho ver qué es lo que ha hecho la cineasta china con uno de los rincones más ricos en conceptos de los cómics de la editorial.