"Es un farsante": Donald Trump ataca a Sacha Baron Cohen tras el estreno de 'Borat 2' y el cómico responde con dureza

El estreno de 'Borat, película film secuela' no deja de acaparar titulares, la mayor parte de ellos centrados en la incómoda escena que Maria Bakalova, que da vida a la hija en la ficción de Sacha Baron Cohen, comparte con Rudy Giulani, abogado y asesor de Donald Trump. Era cuestión de tiempo que preguntasen a este último sobre lo sucedido y la espera ha llegado a su fin.

Ha sido a bordo del Air Force One durante una charla con el White House Press Corps donde han preguntado a Trump por lo sucedido. Trump no se ha mojado al respecto, pero sí ha dado su contundente opinión sobre Baron Cohen:

Trump se refiere seguramente a su fugaz aparición en 'Da Ali G Show' allá por 2003, en la cual Baron Cohen quería intentar convencerle para hacer una inversión de lo más peculiar. El actual presidente de los Estados Unidos puso rápidamente fin a la conversación sin ocultar en ningún momento su desinterés hacia la situación.

El propio Baron Cohen se enteró poco después de las palabras de Trump y no ha dudado en contraatacar a través de su cuenta personal de twitter:

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF